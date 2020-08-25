【大國博弈】字節跳動正式就ＴｉｋＴｏｋ禁令在洛杉磯起訴華府

《經濟通通訊社２５日專訊》抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ及其母公司字節跳動周一（２４日）

在美國洛杉磯聯邦法院提起訴訟，挑戰總統特朗普月初頒布禁止美企與其交易的行政命令，並起

訴特朗普、美國商務部及部長羅斯，同時向法庭申請永久禁制令阻止禁令執行。

ＴｉｋＴｏｋ及其母公司字節跳動指稱，美國政府在沒有給予機會回應指控下就禁止公司活

動，侵犯憲法賦予的正當法律程序權利，並強調特朗普的決定是出於政治目的。

他們又指今次起訴華府的決定不是輕易作出，不過由於行政命令威脅禁止在美業務，故別無

選擇。

他們在訴狀中表示已採取非常措施來保護美國用戶數據的隱私和安全性，包括在美國和新加

坡存儲數據，將數據與其他字節跳動產品隔離，並任命不受中國法律約束的美國領導人和內容審

核團隊。

公司亦向委員會提供了大量文件，包括有關安全措施的文件，然而華府忽略這些信息，並一

再拒絕與字節跳動及其律師就美國海外投資委員會的擔憂進行接觸。

他們還指控美國政府缺乏簽發該行政令的適當的法律權力，指稱特朗普濫用國際緊急經濟權

力法（ＩＥＥＰＡ），允許在宣布國家進入緊急狀態後規範國際商業行為。（ａｌ）

