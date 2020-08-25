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25/08/2020 08:28

【大國博弈】ＴｉｋＴｏｋ再有員工就特朗普禁令起訴美國政府

　　《經濟通通訊社２５日專訊》抖音國際版ＴｉｋＴｏｋ技術程式主管萊恩周一（２４日）正
式入稟美國法院就總統特朗普禁令起訴美國政府，因為他擔心禁令實施後公司１５００名同事將
失去工作。
　　萊恩接受採訪時表示，禁令並不應當是由政府作出的決定，華府甚至不應考慮禁令，因為禁
令存在違背憲法的模糊性，剝奪公司員工採取正當程序的權利。（ａｌ）

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