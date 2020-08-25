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25/08/2020 08:41

【大國博弈】中美今就首階段協議進行通話，雙方認同正取得進展

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國貿易代表辦公室發表聲明指，美國貿易代表萊特希澤、財
長努欽今日與中國國務院副總理劉鶴通話，討論中美首階段協議，雙方均認同協議正取得進展，
並將致力於採取必要行動，確保協議成功。
　　聲明又指，雙方討論中國為實現協議要求的結構性變化而採取的行動，以確保對知識產權的
保護擴大，消除對美國公司在金融服務和農業領域的障礙，並消除強制性技術轉讓。
　　另外雙方亦討論中國大幅增加在美國購買產品，以及未來執行該協議所需採取的行動。
（ａｌ）

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