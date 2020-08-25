【貿易再戰】加拿大投訴美國向軟木徵收關稅獲世貿判勝訴

《經濟通通訊社２５日專訊》加拿大不滿美國對進口軟木材徵收關稅，並向世界貿易組織（

ＷＴＯ）作出投訴，世貿三人仲裁小組經過多年聆訊後裁定加拿大獲大部分勝訴。

世貿強調，美國徵收關稅的做法違反全球貿易規定，美國無法證明加拿大進口軟木材價格顯

著低於同類貨品或存在政府補貼。

加拿大貿易部長伍鳳儀預期，美國將履行世貿仲裁結果。不過美國貿易代表萊特希澤就批評

今次裁決令到美國無法以合法手段應對加拿大補貼。（ａｌ）

