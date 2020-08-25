【大國博弈】美國太空總署研究員因與中資公司有關聯被捕

《經濟通通訊社２５日專訊》據美國司法部周一（２４日）聲明指，德州農工大學教授成正

東（Ｃｈｅｎｇ Ｚｈｅｎｇ Ｄｏｎｇ）因涉嫌向美國太空總署（ＮＡＳＡ）官員謊報與中資

公司和大學的關係，以虛假陳述和電訊欺詐罪被捕。

聯邦調查局反情報部助理主任表示，正致力於積極追蹤試圖隱瞞參與中國人才計劃，並破壞

美國研究機構和政府部門的個人，並對他們的行為追究責任。（ａｌ）

