【大國博弈】澳洲財長：蒙牛收購當地乳品飲料商不利國家利益

《經濟通通訊社２５日專訊》澳洲財長弗呂登貝格今日透過電郵表示，澳方早前與蒙牛乳業

（０２３１９）方面溝通，表達以６億澳元收購澳洲食品公司Ｋｉｒｉｎ Ｆｏｏｄｓ

Ａｕｓｔｒａｌｉａ旗下Ｌｉｏｎ Ｄａｉｒｙ ＆ Ｄｒｉｎｋｓ Ｐｔｙ不利澳洲國家利益

後，及後已被告知蒙牛已取消交易。（ａｌ）

