  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/08/2020 17:42

《台股攻略－馮偉明》強勢持續，台股重上１２７００點

　　《台股攻略》受美股造好刺激下，台股今日（２５日）強勢持續。加權指數一度站上
１２８００點關口，惟權值股於午市倒頭下跌，導致升幅收窄。指數終場收１２７５８點，升
１１１點，成交金額再度縮減至新台幣１９８２億元。
　　主要電子權值股今日普遍上升。台積電走勢持續向好，收新台幣４３４﹒５０元，升新台幣
６﹒５０元；鴻海同樣造好，收新台幣７８﹒３０元，升新台幣０﹒７０元；聯發科止跌回升，
收新台幣５８９元，升新台幣４元；大立光開市中段倒頭下跌，收新台幣３５７５元，跌新台幣
３０元。金融股今日同樣普遍上升。富邦金收新台幣４３﹒４０元，升新台幣１﹒７０元；新光
金收新台幣８﹒５１元，升新台幣０﹒２９元；國泰金收新台幣４０﹒０５元，升新台幣
０﹒６０元；而兆豐金則收新台幣２９﹒５０元，跌新台幣０﹒１０元。運輸股今日表現強勁。
陽明成交量超過２﹒３萬張，開市中段股價升至漲停；萬海及長榮海運在大量買盤進場支持下，
刺激股價上升超過６％；而四維航、新興、中航及長榮航亦有２％以上的升幅。
　　台股雖現反彈，但出現價量背馳，成交未見配合，技術上短線仍舊拉鋸，反映１２８００點
附近阻力不輕，不過若然美科企能再創新高，或會帶動台股再度測試頂部。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
　　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港要聞25/08/2020
【新冠肺炎】政府周五起放寬食肆堂食至晚上9時　重開戲院美容院
FOCUS25/08/2020
【FOCUS】呵護貿協和氣突至　結構改革暗藏殺機
財經熱話25/08/2020
【民以食為天】康師傅績佳股價狂飆一成　餐飲股盈警後再展升浪
財經熱話25/08/2020
東亞銀行榮獲2020 「香港最佳本地零售銀行」 及「香港最佳戰略合作夥伴」殊榮
開市Good Morning25/08/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：康師傅今日候低吸首注
中國故事25/08/2020
【上海特寫】港青內地教粵語　從存款八萬到年入百萬
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金