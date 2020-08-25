《台股攻略－馮偉明》強勢持續，台股重上１２７００點

《台股攻略》受美股造好刺激下，台股今日（２５日）強勢持續。加權指數一度站上

１２８００點關口，惟權值股於午市倒頭下跌，導致升幅收窄。指數終場收１２７５８點，升

１１１點，成交金額再度縮減至新台幣１９８２億元。

主要電子權值股今日普遍上升。台積電走勢持續向好，收新台幣４３４﹒５０元，升新台幣

６﹒５０元；鴻海同樣造好，收新台幣７８﹒３０元，升新台幣０﹒７０元；聯發科止跌回升，

收新台幣５８９元，升新台幣４元；大立光開市中段倒頭下跌，收新台幣３５７５元，跌新台幣

３０元。金融股今日同樣普遍上升。富邦金收新台幣４３﹒４０元，升新台幣１﹒７０元；新光

金收新台幣８﹒５１元，升新台幣０﹒２９元；國泰金收新台幣４０﹒０５元，升新台幣

０﹒６０元；而兆豐金則收新台幣２９﹒５０元，跌新台幣０﹒１０元。運輸股今日表現強勁。

陽明成交量超過２﹒３萬張，開市中段股價升至漲停；萬海及長榮海運在大量買盤進場支持下，

刺激股價上升超過６％；而四維航、新興、中航及長榮航亦有２％以上的升幅。

台股雖現反彈，但出現價量背馳，成交未見配合，技術上短線仍舊拉鋸，反映１２８００點

附近阻力不輕，不過若然美科企能再創新高，或會帶動台股再度測試頂部。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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