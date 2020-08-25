【民以食為天】康師傅績佳股價狂飆一成，餐飲股盈警後再展升浪

《經濟通通訊社記者余嘉欣２５日報道》在「國內大循環」概念高唱入雲的支持下，內需股

時有追捧。繼早前體育用品股落鑊後，食品股近日維持不俗升勢。康師傅（００３２２）上半年

多賺近六成兼為有紀錄以來最多，股價半日飆逾一成。而周黑鴨（０１４５８）中期雖然盈轉虧

，半日仍倒升逾８％。內地餐飲相關股海底撈（０６８６２）及頤海國際（０１５７９）今日放

榜，今日盤中一度再創新高。



＊康師傅創兩年高，惟花旗料方便麵增速或放緩＊



內地次季經濟活動顯著回升，市民消費力亦獲提振，加上在家煮食需求上升，食品股亦是不

錯的「抗疫股」。康師傅公布，截至今年６月３０日止中期純利２３﹒８億元人民幣創歷史新高

，按年升５８﹒３７％。期內收益達３２９億元人民幣，按年升８％；毛利率上升１﹒５個百分

點至３３﹒４３％。

康師傅績後股價裂口高開近一成二，報１５﹒１２元，之後股價反覆向上，最多升近一成七

，盤中見１５﹒８２元創兩年高，半日揚１０﹒６２％，報１５元。

花旗發表研究報告指，康師傅上半年核心淨利潤按年大增，主要由於疫情期間消費者在家烹

飪變多，刺激方便麵產品淨利潤，但預計公司方便麵銷量增速可能會在下半年至２０２１年放緩

，位於歷史高位的毛利率也難以持續至２０２１－２０２２年，因此只將康師傅的投資評級上調

一級，由「沽售」升至「中性」，新目標價為１４﹒１３元，意味現價有約６％的潛在跌幅。



＊周黑鴨中期轉蝕，半日股價倒升８％＊



另一隻食品股周黑鴨亦公布業績，上半年錄盈轉虧約４２１９萬元人民幣，接近早前盈警預

測的區間下方，而去年同期則錄得溢利２﹒２億元人民幣，經調整淨虧損為２８１０﹒１萬元人

民幣，不派中期息。期內收益為約９億元人民幣，按年減約４４％。上半年總銷量跌近４３％至

１萬噸，自營門店每張採購訂單的平均消費由去年同期６２﹒１３元人民幣降至６０﹒５元人民

幣。

周黑鴨股價未有明顯受累業績，今日低開後已極速反彈，半日走勢持續向好，盤中曾創逾兩

年半高，半日漲８﹒０１％，報８﹒５元。事實上，周黑鴨今輪升浪始於上月底（３０日）公布

盈警的翌日，以現價計，累積升幅高達５２﹒６％。



＊海底撈績前破頂後軟，日清下周一派成績表＊



同樣在盈警後反而急升兼破頂的還有兩大內地餐飲品牌。九毛九（０９９２２）最新公布業

績，上半年盈轉虧，蝕８５９０﹒２萬元人民幣，去年同期錄９２５６﹒２萬元人民幣溢利。績

後該股今早回吐５﹒６２％，報１５﹒７８元。不過，自集團於７月７日發盈警後，走勢反覆向

上，至今仍累漲１７﹒４１％。

中金在九毛九績後發表報告，上調其目標價２５％至２０元，維持「跑贏行業」評級，主要

考慮到太二品牌的快速復甦以及在疫情中能獲得較佳的開店位置機會。

海底撈及旗下火鍋原材料供應商頤海國際今日放榜，早市再度雙雙破頂，惟之後偏軟。海底

撈半日跌１﹒５４％，報４４﹒７元，但自７月６日發盈警後計算，仍累升２５﹒０４％。頤海

國際半日跌１﹒３５％，報１０９﹒４元。

另外，值得關注的食品股還有日清（０１４７５），該股即將於下周一（３１日）公布中期

業績，今日亦跟升２﹒７６％，報８﹒１８元。日清於本月初曾發盈喜，預期上半年多賺約三成

，主要受疫情下優質即食麵需求上漲所帶動。盈喜當日股價急漲近一成二。

蒙牛乳業（０２３１９）捲入大國角力，早市收３４﹒９５元跌１﹒９６％。澳洲財長弗呂

登貝格今日透過電郵表示，澳洲早前與蒙牛乳業方面溝通，表達了蒙牛以６億澳元收購澳洲食品

公司Ｋｉｒｉｎ Ｆｏｏｄｓ Ａｕｓｔｒａｌｉａ旗下Ｌｉｏｎ Ｄａｉｒｙ ＆ Ｄｒｉｎ

ｋｓ Ｐｔｙ，不利澳洲國家利益，蒙牛今早宣報已取消交易。

