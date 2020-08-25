《窩輪豪情－梁業豪》料科技股快將回落整固

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、

非必需性消費業與金融業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為

康師傅（００３２２）、阿里巴巴（０９９８８）與美團點評（０３６９０），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時參考的股票，

則宜首選瑞聲科技（０２０１８）、香港電訊（０６８２３）與阿里健康（００２４１）。

今早（２５日）恆指期貨與國指期貨分別高開６１點和１８點，表現明顯跟不上美股，反映

出好友大戶預期市況快將回落調整。開市前，筆者特別於「港股影音分析」內提醒大家，科技股

的短期反彈仍在運行中，但大戶買家已開始選擇性獲利回吐，情況主要出現於小米（０１８１０

）身上。預期於未來一至三個交易日內，科技股的主動沽盤會逐漸回增，科技指數會先跌回低位

整固，然後才伺機再升。有興趣了解詳情的朋友，可於今天４：３０ｐｍ於「梁業豪

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