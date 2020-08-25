《談國論企－黎偉成》中國續自強不息抗美壓華長策

《談國論企》中國在改革開放政策逾４０年已成世界第二大的經濟體系，不僅相當於美國約

六成的經濟規模，更重要的是在嚴控新冠狀肺炎ＣＯＶＩＤ－１９惡疫底下的復工復產復商復市

回復穩中有進，是為美國兩大政黨要以壓華作為其中主要「政策」之因。即使美國民主黨候選人

拜登的政綱形容中國為美國的「特殊挑戰」和需要「對中國強硬」，相對於特朗普對華之攬炒，

合理得多，惟中國當須自強不息，續強化經濟國防發展抵外壓。



＊美國從來對第二經濟體打壓＊



需要一而再嚴正指出的，是中國要清清楚楚地認受到美國對華從來都是不懷好意，先說（甲

）從中華人民共和國於１９４９年１０月１日成立，中國共產黨積極獨立自主、奮發圖強的政策

，便美國以至西方「列強」沒有如昔地在華為所欲為強搶擄掠的任何空間，於是圍堵中國和強稱

為「鐵幕國家」；（乙）到中國於４０多年前至今奮力推行的改革開放政策，取得良性的效益，

特別是最近一個年代有長足的發展和成就，現時已成為世界第二大的經濟體，規模相當於美國的

約６０％的同時，更有強大和不斷擴張的內需市場，和廣為世界各國或地區爭相投資、發展的其

中重點，乃美國前總統奧巴馬當年不得不強力要「重返亞洲」之因。美國過去數十年從來對第二

經濟體打壓，德國及日本便是例子。

由是特朗普絕劣之廝無心無力抗疫而卸責於中國，並非「創舉」，只是所作所為，絕對十分

卑鄙無恥，甚至非常人可想像和理解之劣與惡而已。

我再從美國即將於２０２０年１１月舉行大選的兩位總統候選人的言與行，剖析中美關係的

未來發展。最惹人注目的，當然是拜登在美國民主黨於２０２０年８月２０日舉行大會時所發表

的演講，和該黨於於８月１８日通過的新黨鋼，作為主軸，結合特朗普過去三年多霸道地「一言

堂」自把自為之言與行，作比較，以推論中美今後的關係和變化。

即使拜登在整個演講中對中國問題著墨不多，但仍有頗不少重點值得留意，重點當然是這位

美國民主黨總統候選人強調「需要對中國強硬」，乃因中國是為他心目中的「特殊挑戰」，而美

國有許許多多的政治人物、政要實際對中國國力全面崛起深感有挑戰之壓，故對中國「強硬」，

實際是美國政壇的共識，甚至國策，而特朗普居然表示是「最強硬」者，就因為特廝不問法則、

規則的任意攬炒，如斯橫衝直撞式的「強硬」，對中美以至全世界絕無好處，亦盡顯其絕惡和「

冇腦」。

如何「對中國強硬」，拜登所強調的有好幾個方面，最惹人注目的當然是（一）主調乃「不

贊同發動貿易戰」，可在相當程度表明美國民主黨人對華的政策是「強硬」中，有高度的理性，

而這正正與特朗普於近年啒啒地對以中國為主的世界各國掀起一波又一波的貿易戰劣策，使美國

背離世界，有十分明顯的對比，孰優孰劣，彰彰明甚，尤其是拜登強調美國「必須制定和主導貿

易規則，將在國企補貼、智慧知識產權等方面向中國施壓限制」，可視之為民主黨人要鄙棄特廝

的單邊主義惡思劣行。



＊拜登願與中國合作利益一致議題＊



（二）在科技層面，拜登強調：「在清潔能源、量子計算機、人工智能、５Ｇ、高鐵、癌症

治療等領域，不落後於中國」，重點在於「不落後」於中國，連同「不贊同發動貿易戰」之語分

析，相信民主黨人很有可能不會對華作出如特朗普般的無法無理打壓，而是支持美國本國的科技

企業強化研發、應用，以提升經濟、交通、醫療等方面的素質，力求重新走上領導的高度位置。

此為良性的競爭理念，並非如特廝在毫無科學或實際理據底下，便草妄和明目張膽的打壓中國的

華為等科企。

至於（三）拜登所要的「重新恢復美國在全球的領導地位」，做法主要是「聯合盟友和「志

同道合」國家一起應對中國」，此為十分空洞的理念，甚至不切實際，乃因相關的「應對」政策

與策略，所涉及的具體內容，在不同時候很可能是不同的，即：美國有時候要「領導」的「應對

」中國，有時候是需要與中國合作的。

由是（四）拜登表示：在中美利益一致議題，會與中國合作，如「氣候變化、核不擴散和全

球衛生安全等」，而這又正正是特朗普就任以來把以民主黨為主的美國過去建立起來的國際聯繫

狠狠破壞的其中重點。

從拜登所表之對華政策與策略，可在相當程度反映出美國民主黨人基本是理性的，而共和黨

人在特朗普淫威底下，唯唯諾諾，高下亦頓見也。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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