《異動股》阿里巴巴開升逾２％破頂，內媒指螞蟻已完成上市輔導

《經濟通通訊社２５日專訊》阿里巴巴（０９９８８）續升２﹒１２％，報２７０元破頂；

成交約１４３萬股，涉資３﹒８６億元。

阿里巴巴旗下螞蟻集團上市進入倒數階段，內地傳媒指，中金、中信建投均已完成對螞蟻Ｉ

ＰＯ的上市輔導。螞蟻集團最新披露執行董事名單，分別有董事長井賢棟、首席執行官胡曉明及

首席技術官（ＣＴＯ）倪行軍，間接證實最新更換ＣＴＯ。早前有報道指，螞蟻原ＣＴＯ、阿里

合夥人胡喜已從阿里離職，最後上班日為８月２２日。

同系阿里健康（００２４１）微升０﹒４２％，報１９﹒１元；阿里影業（０１０６０）升

０﹒８７％，報１﹒１６元。

恆生指數開報２５５８６，升３５點或升０﹒１４％，主板成交２５﹒８６億元。國企指數

報１０３４２，升５點或升０﹒０５％。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） ２７０﹒００元 升２﹒１２％

阿里健康（００２４１） １９﹒１０元 升０﹒４２％

阿里影業（０１０６０） １﹒１６元 升０﹒８７％



騰訊控股（００７００） ５４８﹒００元 無升跌

小米集團（０１８１０） １８﹒５０元 升０﹒３３％

美團點評（０３６９０） ２６４﹒６０元 跌０﹒４５％

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（ｎｓ）

