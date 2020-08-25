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即市新聞

25/08/2020 09:27

《異動股》阿里巴巴開升逾２％破頂，內媒指螞蟻已完成上市輔導

　　《經濟通通訊社２５日專訊》阿里巴巴（０９９８８）續升２﹒１２％，報２７０元破頂；
成交約１４３萬股，涉資３﹒８６億元。
　　阿里巴巴旗下螞蟻集團上市進入倒數階段，內地傳媒指，中金、中信建投均已完成對螞蟻Ｉ
ＰＯ的上市輔導。螞蟻集團最新披露執行董事名單，分別有董事長井賢棟、首席執行官胡曉明及
首席技術官（ＣＴＯ）倪行軍，間接證實最新更換ＣＴＯ。早前有報道指，螞蟻原ＣＴＯ、阿里
合夥人胡喜已從阿里離職，最後上班日為８月２２日。
　　同系阿里健康（００２４１）微升０﹒４２％，報１９﹒１元；阿里影業（０１０６０）升
０﹒８７％，報１﹒１６元。
　　恆生指數開報２５５８６，升３５點或升０﹒１４％，主板成交２５﹒８６億元。國企指數
報１０３４２，升５點或升０﹒０５％。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里巴巴（０９９８８）　　２７０﹒００元　　　升２﹒１２％
　　阿里健康（００２４１）　　　１９﹒１０元　　　升０﹒４２％
　　阿里影業（０１０６０）　　　　１﹒１６元　　　升０﹒８７％

　　騰訊控股（００７００）　　５４８﹒００元　　　無升跌
　　小米集團（０１８１０）　　　１８﹒５０元　　　升０﹒３３％
　　美團點評（０３６９０）　　２６４﹒６０元　　　跌０﹒４５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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