《異動股》舜宇光學挫逾半成穿百天線，高盛籲賣出兼大削目標價

《經濟通通訊社２５日專訊》舜宇光學（０２３８２）現價跌５﹒２８％，報１１８﹒４元

，失守２５０天線（１２２﹒９８８元）及１００天線（１２２﹒０２２元）；成交約５５２萬

股，涉資６﹒６４億元。

舜宇光學沽壓持續，現時主動賣盤達５６％，今日盤中低見１１７﹒４元，創兩個月低。

高盛最新發表報告，將舜宇光學由「買入」降至「賣出」的投資評級，目標價更由１２０元

大削３２﹒５％至８１元，以現價計，有近３２％的潛在跌幅。

同業瑞聲科技（０２０１８）一樣被大行花旗唱淡，目前跌幅擴大至６﹒３２％，穿５０元

，報４９﹒６５元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅９﹒８１％。

現時，恆生指數報２５５３９，跌１２點或跌０﹒０５％，主板成交３１８﹒６３億元。國

企指數報１０３１０，跌２６點或跌０﹒２６％。恆生科技指數報７２６６，跌６３點或跌０﹒

８６％。

上證綜合指數報３４００，升１４點或升０﹒４３％，成交１０５１﹒９６億元人民幣。

深證成份指數報１３７４６，升７９點或升０﹒５８％，成交１７４２﹒９６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） ２７﹒７０元 升０﹒７３％

通達集團 （００６９８） ０﹒４５元 跌１﹒１０％

中興通訊 （００７６３） ２２﹒１５元 跌１﹒３４％

高偉電子 （０１４１５） ３﹒２０元 跌１﹒２３％

丘鈦科技 （０１４７８） １０﹒０８元 跌０﹒２０％

瑞聲科技 （０２０１８） ４９﹒６５元 跌６﹒３２％

富智康 （０２０３８） ０﹒９０元 無升跌

舜宇光學 （０２３８２） １１８﹒４０元 跌５﹒２８％

鴻騰精密 （０６０８８） ２﹒８３元 跌０﹒３５％

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（ｙｋ）

