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25/08/2020 11:14

【支付變局】人行孫國峰：數字人民幣正內部試點，沒推出時間表

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》人行貨幣政策司司長孫國峰在國務院政策
例行吹風會上表示，數字人民幣目前還在內部封閉試點測試階段，還未正式推出，沒有具體推出
時間表。
　　目前數字人民幣已經完成了頂層設計、標準制定、功能研發、聯調測試等工作，將先行在深
圳、蘇州、雄安新區、成都及未來的東奧場景進行內部封閉試點測試。

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