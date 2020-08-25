《午市前瞻》港股料維持二萬五關徘徊，「炒股不炒市」內需股看俏

《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美股受到美國衛生機構批准新冠新療法消息提振，集體造

好，其中標普５００及納指更創新高，港股今早輕微高開３５點，報２５５８６點，盤中早段在

匯控（００００５）帶動下，港股曾高見２５６２１點，升６９點，創逾一個月高。惟手機孖寶

舜宇（０２３８２）及瑞聲（０２０１８）遭大行下調評級至「沽售」，港股亦掉頭下跌。半日

最低見２５３６３點，跌１８８點。最終港股半日收報２５４１６，跌１３５點或跌０﹒５３％

，主板成交７１６﹒４５億元。國企指數報１０２５９，跌７６點或跌０﹒７４％。恆生科技指

數報７１９６，跌１３３點或跌１﹒８２％。

Ａ股兩市個別發展。上證綜合指數報３３７９點，跌６點或跌０﹒１９％，成交２２０９﹒

２６億元人民幣。深證成分指數報１３６８８點，升２１點或升０﹒１６％，成交３７３５﹒７

３億元人民幣。

重磅股方面，港交所（００３８８）遭高盛下調評級至「沽售」，半日滑１﹒１％，報３７

６﹒８元；匯豐銀行委任嘉里控股主席郭孔丞為非執董，匯控漲１﹒７７％，報３４﹒５元，為

半日表現最好藍籌；建行（００９３９）軟０﹒３５％，報５﹒７７元；中移動（００９４１）

走低１﹒３５％，報５８﹒２５元；友邦（０１２９９）滑０﹒７％，報７８元；平保（０２３

１８）微升０﹒１２％，報８４﹒６元。



＊阿里京東再創新高，傳螞蟻已完成上市輔導＊



科技股半日個別發展。據內媒報道，阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻集團已完成上市輔導

，阿里巴巴再創上市新高，半日漲１﹒８９％，報２６９﹒４元；京東（０９６１８）繼續獲追

捧破頂，升０﹒４％，報３００﹒２元；昨日績後急飆的美團（０３６９０）今日見回吐，跌２

﹒７１％，報２５８﹒６元；小米（０１８１０）明日公布業績，今日早市滑２﹒６％，報１７

﹒９６元。

手機設備股跑輸藍籌。花旗指瑞聲第二季度淨利潤差過預期，下調評級至沽售，半日挫７﹒

２６％，報４９﹒１５元；舜宇亦遭高盛下調評級至沽售，跌４﹒４％，報１１９﹒５元；高偉

電子（０１４１５）急跌２﹒７８％，報３﹒１５元；丘鈦科技（０１４７８）軟０﹒５９％，

報１０﹒０４元；比亞迪電子（００２８５）走低１﹒８２％，報２７元。

工信部發布《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》（２０２０年第９批）文件，當中比亞迪

（０１２１１）及吉利（００１７５）榜上有名。比亞迪股份漲３﹒０２％，報７３﹒４元；吉

利汽車升０﹒９％，報１５﹒７元；

其他汽車股亦造好，廣汽集團（０２２３８）走高１﹒７１％，報７﹒１５元；東風集團（

００４８９）升０﹒５５％，報５﹒４７元；北京汽車（０１９５８）揚０﹒５３％，報３﹒７

８元。



＊美國新療法提振氣氛，航空股獲追捧＊



美國食品和藥物管理局緊急批准對新冠患者使用血漿，消息提振市場氣氛，隔晚美股航空股

大漲，港股航空股亦有追捧。國泰航空（００２９３）漲４﹒７４％，報５﹒９７元；東方航空

（００６７０）走高４﹒６７％，報３﹒１４元；中國國航（００７５３）升３﹒４２％，報５

﹒４４元；南方航空（０１０５５）上揚５﹒４５％，報４﹒０６元。

康師傅（００３２２）方便麵利潤創新高，兼績後獲花旗升評級，半日飆１０﹒６２％，報

１５元；九毛九（０９９２２）中期盈轉虧，仍獲中金升目標價，半日挫５﹒６２％，報１５﹒

７８元；現代牧業（０１１１７）中期純利升近八成，滑０﹒８８％，報１﹒１３元；蒙牛（０

２３１９）放棄收購澳洲乳品飲料商，下滑１﹒９６％，報３４﹒９５元；周黑鴨（０１４５８

）中期盈轉虧，半日收市倒升８﹒０１％，報８﹒５元。

物管股獲利盤現。保利物業（０６０４９）中期溢利升三成，惟股價急跌８﹒３８％，報６

９﹒４元；佳兆業美好（０２１６８）挫５﹒９３％，報２９﹒３５元；永升生活服務（０１９

９５）滑４﹒８４％，報１４﹒１６元；雅生活服務（０３３１９）下跌４﹒３９％，報４０﹒

２５元；興業物聯（０９９１６）走低３﹒９５％，報１﹒７元。



＊張智威：農夫山泉反應熱烈，周黑鴨、康師傅吼位買＊



港股今早高開後呈窄幅上落，半日跌逾百點於２５４００點位置徘徊，信誠證券聯席董事張

智威向《經濟通通訊社》表示，現時大市仍處於「炒股不炒市」格局，市場焦點多留意不同板塊

炒作空間，因此他認為，恆指本周仍會於二萬五關口水平徘徊，要突破２５０天牛熊線（約２５

７８３點）的機會則較微。

受國內「內循環」政策帶動下，內需板塊有不俗表現，張智威認為，該板塊之前已錄得較多

升勢，今早回吐屬喘息階段，後市仍可看好。有「水中茅台」之稱的農夫山泉（０９６３３）今

日起正式招股，他認為現時市場反應十分熱烈，相信能引起一定炒作。

他看好的內需股包括周黑鴨（０１４５８）與康師傅，今日一同破約兩年高位。他指出，周

黑鴨財務成績理想，可待股價回落至８元時買入，目標價１０元；而康師傅亦可待１４﹒８元買

入，目標價１８元。（ｊｃ、ｆｚ）

