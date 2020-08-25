【北水炒Ｄ乜】淨流入２３﹒２億人幣，買思摩爾平醫沽中生製藥

《經濟通通訊社２５日專訊》美國批准以新冠肺炎康復者的血漿作為治療方法，市場憧憬疫

情有望受控，美股上升，恆指高開３５點，開市後表現反覆，曾升６９點，見２５６２１點，創

７月２２日以來新高，之後回軟，午後曾挫１９９點，見２５３５２點，之後喘穩，曾僅跌３點

，尾段跌幅拉闊。恆指收報２５４８６點，跌６５點或０﹒３％。恆指高開３５點，開市後表現

反覆，曾升６９點，見２５６２１點，創７月２２日以來新高，之後回軟，午後曾挫１９９點，

見２５３５２點，之後喘穩，曾僅跌３點，尾段跌幅拉闊。恆指收報２５４８６點，跌６５點或

０﹒３％。

按額度計算，北水全日淨流入２３﹒２億元人民幣，減少４３﹒７％。北水淨買入最多的個

股依次是思摩爾國際（０６９６９）、平安好醫生（０１８３３）、舜宇光學科技

（０２３８２）；淨賣出最多的依次是中國生物製藥（０１１７７）、小米集團（０１８１０）

、中國飛鶴（０６１８６）。

主板成交１２８７﹒７１億元減少８﹒１％。其中港股通成交２２２﹒４億元，佔總成交

１７﹒３％。



＊北水狂掃思摩爾，流入３億元＊



思摩爾國際公布，上半年盈利７６６６萬元人民幣，按年跌９１﹒７％，不過經調整盈利１

３﹒１億元人民幣，按年升４０﹒４％，股份收跌０﹒５％報３９﹒７５元，北水淨買入３億元

。

平安好醫生跌１﹒５８％報１０５﹒８元，北水淨買入２﹒３億元。

高盛降舜宇評級至「沽售」，收跌４﹒８％報１１９元，北水淨買入２﹒１億元。

中生製藥跌３﹒９４％報９﹒０２元，北水淨賣出４﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

思摩爾國際 （０６９６９） ２﹒９５

平安好醫生 （０１８３３） ２﹒２７

舜宇光學科技 （０２３８２） ２﹒０５

美團點評 （０３６９０） １﹒０７

中糧肉食 （０１６１０） １﹒０６



淨沽出最多港股：

中國生物製藥 （０１１７７） －４﹒６９

小米集團 （０１８１０） －４﹒５６

中國飛鶴 （０６１８６） －２﹒０６

中芯國際 （００９８１） －１﹒２８

融創中國 （０１９１８） －１﹒２４

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（ｃａ）

