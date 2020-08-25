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即市新聞

25/08/2020 16:12

《美元走勢－羅明立》美匯關鍵阻力９４，若升破將挑戰９５水平

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒２０　　　１０５﹒８７　　　１０６﹒１８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８２２　　　１﹒１７８４　　　１﹒１８２２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１０７　　　１﹒３０５９　　　１﹒３１００
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１２６　　　０﹒９０９７　　　０﹒９１００
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０３　　　７﹒７４９７　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國總統特朗普發表爭取連任政綱，提出十大主要議題。於就業方面，其表示
將於１０個月內創造１０００萬個職位、創造１００萬間中小企、減稅以增加實質工資及保住美
國工作崗位等。其次，對抗疫情方面，特朗普提出年底前開發出疫苗，目標在明年回復正常，為
全國醫護人員提供關鍵藥物和物資，以及做好補充庫存，以備將來的疾病大流行。
　
　　中美關係方面，其要求中方為新型冠狀病毒於全球擴散負上全責、從中國帶回１００萬個製
造業工作到美國、從中國帶回工作的企業獲得稅收抵免、容許重回美國的基本行業作出全額費用
扣除、對有外判給中國的企業不會再給予聯邦政府合約等。特朗普於獨立章節中提把中國定位僅
次於就業及對抗疫情，反映中美的緊張關係，最少延續至１１月的大選。
　
　　美匯指數近日有所回升，ＲＳＩ亦回升至４６水平，並出現背馳，不排除美匯短期有機會進
一步反彈。目前關鍵的阻力位在９４水平，升破此水平則會挑戰５０天線的９５水平。
　
　　新西蘭總理阿德恩周一（２４日）宣布，將延長當地三級封鎖措施有效期最少一個星期。受
疫情封鎖措施影響，新西蘭本年第二季零售銷按年大跌１４﹒２％，結束連季上升走勢，是２５
年來最大跌幅。市場估計，於封鎖限制下，每周將造成約４﹒４億新西蘭元的經濟損失，相等於
年ＧＤＰ的０﹒１５％。若封鎖措施短期內未能解除，勢將對當地經濟造成重大衝擊。
　
　　隨當地經驗前景轉差，加上美元有轉強跡象，紐元兌美元走勢向下，０﹒６５水平是重要支
持。目前ＲＳＩ已失守５０水平，料紐元會繼續下跌，目標０﹒６３８。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１８２０　　　１﹒１７２０　　　１﹒１８５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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