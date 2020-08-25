《美元走勢－羅明立》美匯關鍵阻力９４，若升破將挑戰９５水平

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０６﹒２０ １０５﹒８７ １０６﹒１８

歐元╱美元 １﹒１８２２ １﹒１７８４ １﹒１８２２

英鎊╱美元 １﹒３１０７ １﹒３０５９ １﹒３１００

美元╱瑞郎 ０﹒９１２６ ０﹒９０９７ ０﹒９１００

美元╱港元 ７﹒７５０３ ７﹒７４９７ ７﹒７５００

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《美元走勢》美國總統特朗普發表爭取連任政綱，提出十大主要議題。於就業方面，其表示

將於１０個月內創造１０００萬個職位、創造１００萬間中小企、減稅以增加實質工資及保住美

國工作崗位等。其次，對抗疫情方面，特朗普提出年底前開發出疫苗，目標在明年回復正常，為

全國醫護人員提供關鍵藥物和物資，以及做好補充庫存，以備將來的疾病大流行。



中美關係方面，其要求中方為新型冠狀病毒於全球擴散負上全責、從中國帶回１００萬個製

造業工作到美國、從中國帶回工作的企業獲得稅收抵免、容許重回美國的基本行業作出全額費用

扣除、對有外判給中國的企業不會再給予聯邦政府合約等。特朗普於獨立章節中提把中國定位僅

次於就業及對抗疫情，反映中美的緊張關係，最少延續至１１月的大選。



美匯指數近日有所回升，ＲＳＩ亦回升至４６水平，並出現背馳，不排除美匯短期有機會進

一步反彈。目前關鍵的阻力位在９４水平，升破此水平則會挑戰５０天線的９５水平。



新西蘭總理阿德恩周一（２４日）宣布，將延長當地三級封鎖措施有效期最少一個星期。受

疫情封鎖措施影響，新西蘭本年第二季零售銷按年大跌１４﹒２％，結束連季上升走勢，是２５

年來最大跌幅。市場估計，於封鎖限制下，每周將造成約４﹒４億新西蘭元的經濟損失，相等於

年ＧＤＰ的０﹒１５％。若封鎖措施短期內未能解除，勢將對當地經濟造成重大衝擊。



隨當地經驗前景轉差，加上美元有轉強跡象，紐元兌美元走勢向下，０﹒６５水平是重要支

持。目前ＲＳＩ已失守５０水平，料紐元會繼續下跌，目標０﹒６３８。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１８２０ １﹒１７２０ １﹒１８５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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