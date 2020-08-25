【螞蟻上市】內媒：螞蟻已完成上市輔導，披露ＣＴＯ換人

阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻集團上市進入倒數階段，內地傳媒指，中金、中信建投均

已完成對螞蟻ＩＰＯ的上市輔導。

內媒指，螞蟻集團最新披露執行董事名單，分別有董事長井賢棟、首席執行官胡曉明及首席

技術官（ＣＴＯ）倪行軍，間接證實最新更換ＣＴＯ。早前有報道指，螞蟻原ＣＴＯ、阿里合夥

人胡喜已從阿里離職，最後上班日為８月２２日。《香港經濟日報》

