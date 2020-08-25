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即市新聞

25/08/2020 08:56

【華為動向】下月國際電子消費展，華為料發布麒麟９０００處理器

　　華為宣布，將在下月３日２０２０年德國柏林國際電子消費品展覽會（ＩＦＡ　２０２０）
舉行演講。市場預料華為將發表新一代麒麟９０００處理器。
　　華為消費者業務行政總裁余承東早前確認，Ｍａｔｅ　４０系列將率先搭載這款晶片。
　　受禁令影響，余承東曾表示華為麒麟晶片將在９月１５日停止生產，故相信麒麟９０００處
理器或成為該系列最後一款自研處理器。外媒指，鑑於９月１５日後台積電將不能再出貨，現時
該公司已積極為華為生產麒麟９０００處理器。《香港經濟日報》

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