【夜期時段】即月期指最新報２５４４３點，跌９點，低水４３點

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５４４８點，跌４點，低水３８

點，最新報２５４４３點，跌９點，低水４３點，合約成交４４５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０２７９點，升６點，低水１３點，最新報１０２６５點

，跌８點，低水２７點，合約成交２１４張。

