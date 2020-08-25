《再戰明天》小米和交銀派業績，美國公布７月耐用品訂單

《經濟通通訊社２５日專訊》明日（２６日）里奇蒙聯儲總裁巴爾金發表講話，美國公布７

月耐用品訂單。



＊里奇蒙聯儲總裁巴爾金發表講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１０：００ｐｍ，里奇蒙聯儲總裁巴爾金在一場視頻

會議上發表講話。

明日，英倫銀行首席經濟學家霍爾丹參加一場有關文化和社會凝聚力的網路研討會

７：３０ｐｍ，歐洲央行執委施納貝爾參加歐洲經濟學會線上年度大會的小組討論會。

１０：００ｐｍ，加拿大央行高級副總裁威爾金斯在一場視頻會議上講話。



＊美國公布７月耐用品訂單＊



在數據方面，明午４：３０ｐｍ，香港公布７月貿易收支，料貿赤由３３３億港收窄至

２０８億元 。

８：３０ｐｍ，美國公布７月耐用品訂單，料由７．６％降至４．５％；耐用品訂單（扣除

運輸）料由３．６％下降至１．９％。



＊小米和交銀派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：信和置業（０００８３）、尖沙咀置業（００２４７）、

信和酒店（０１２２１）、瑞安房地產（００２７２）、中手游（００３０２）、馬鞍山鋼鐵股

份（００３２３）、上海石油化工股份（００３３８）、電視廣播（００５１１）、石藥集團

（０１０９３）、華潤置地（０１１０９）、雷蛇（０１３３７）、小米集團－Ｗ

（０１８１０）、中國人壽（０２６２８）、（０３３２９）交銀國際。（ｈｏ）

