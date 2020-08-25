《神州民企》申洲國際中期多賺４％，派中期息０﹒９港元

《經濟通通訊社２５日專訊》申洲國際（０２３１３）公布截至今年６月底止中期業績，純
利約為２５﹒１２億元（人民幣．下同），按年升４％，每股基本盈利１﹒６７元，派中期息
０﹒９港元，按年持平。
期內，收入為１０２﹒３４億元，按年跌０﹒４％；除稅前溢利約２７﹒７８億元，按年升
６﹒３％。（ｙｗ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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