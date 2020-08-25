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即市新聞

25/08/2020 18:03

碧桂園料首８個月銷售可超去年同期，有信心今年銷售優於去年

　　《經濟通通訊社２５日專訊》碧桂園（０２００７）總裁莫斌於網上業績記者會上表示，公
司目前權益可售資源達２﹒３４萬億元（人民幣．下同），足夠維持未來４年銷售，而下半年權
益可售資源約６４１２億元，預期全年去化率為６７％。
　　常務副總裁程光煜補充指，除１、２月份受疫情影響，銷售按年有明顯下滑，但自３月份起
已逐漸回復至去年同期水平，有信心首８個月銷售可超過去年同期，而全年交付影響亦有限。由
於下半年新推貨值料４８００億元，全年貨值為９０００億元，若按６７％去化率計算，仍有信
心今年銷售可高於去年。
　　他又指，上半年公司權益土地投資金額為７７０億元，全年目標維持在１６００億元不變。
舊改項目方面，公司今年可轉化的舊改貨值約８００至１０００億元，而上半年已轉化３２８億
元，符合計劃進度。
　　首席財務官伍碧君稱，上半年公司純利下跌主因年初受疫情影響令交樓量下跌，其次為
２０１７年及２０１８年土地市場較熾熱，該期間的項目現時開始交付，故令毛利率有所下降。
她又指，未來會將派息維持在穩定比例，而公司各項財務指標都會朝良性方向發展，包括將淨負
債率控制於７０％以下。
　　上半年新業務板塊稅前虧損達９﹒４億元，莫斌稱，新業務推進因疫情有所延後，但目前已
回復正常，其中建築機械人為重點，目前已有３０款建築機械人進入工地測試，計劃於明年量產
，期望在２０２２年可實現收入。
　　市傳莫斌將離職，他直指不明白為何會有此傳言，強調個人職業生涯將會跟碧桂園走到底。
（ｙｗ）

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