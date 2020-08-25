碧桂園料首８個月銷售可超去年同期，有信心今年銷售優於去年

《經濟通通訊社２５日專訊》碧桂園（０２００７）總裁莫斌於網上業績記者會上表示，公

司目前權益可售資源達２﹒３４萬億元（人民幣．下同），足夠維持未來４年銷售，而下半年權

益可售資源約６４１２億元，預期全年去化率為６７％。

常務副總裁程光煜補充指，除１、２月份受疫情影響，銷售按年有明顯下滑，但自３月份起

已逐漸回復至去年同期水平，有信心首８個月銷售可超過去年同期，而全年交付影響亦有限。由

於下半年新推貨值料４８００億元，全年貨值為９０００億元，若按６７％去化率計算，仍有信

心今年銷售可高於去年。

他又指，上半年公司權益土地投資金額為７７０億元，全年目標維持在１６００億元不變。

舊改項目方面，公司今年可轉化的舊改貨值約８００至１０００億元，而上半年已轉化３２８億

元，符合計劃進度。

首席財務官伍碧君稱，上半年公司純利下跌主因年初受疫情影響令交樓量下跌，其次為

２０１７年及２０１８年土地市場較熾熱，該期間的項目現時開始交付，故令毛利率有所下降。

她又指，未來會將派息維持在穩定比例，而公司各項財務指標都會朝良性方向發展，包括將淨負

債率控制於７０％以下。

上半年新業務板塊稅前虧損達９﹒４億元，莫斌稱，新業務推進因疫情有所延後，但目前已

回復正常，其中建築機械人為重點，目前已有３０款建築機械人進入工地測試，計劃於明年量產

，期望在２０２２年可實現收入。

市傳莫斌將離職，他直指不明白為何會有此傳言，強調個人職業生涯將會跟碧桂園走到底。

（ｙｗ）

