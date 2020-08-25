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25/08/2020 18:10

【企業盈警】國銳地產料上半年應佔虧損擴大至不少於６００萬元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》國銳地產（００１０８）公布，預期截至今年６月底止六個月
將會錄得股東應佔虧損不少於６００萬元，較去年同期錄得股東應佔虧損約３００萬元有所擴大

　　公司解釋，虧損增加主要歸因去年下半年收購附屬公司，其附屬公司之合營公司合夥人的貸
款而被獲得，導致期內利息費用增加，抵銷部分將位於中國的部分持作出售物業轉為投資物業後
已確認之重新計量收益。（ｙｗ）

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