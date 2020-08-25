【新冠肺炎】貿發局：書展延至１２月１６日至２２日在會展舉行

《經濟通通訊社２５日專訊》貿發局公布，書展及運動消閒博覽將延遲至１２月１６日至

２２日在灣仔會展舉行，將重新展開籌備工作，在新展期前一個月，即１１月１６日，將根據當

時實際情況及風險評估，審視書展會否如期舉行。

貿發局指，將在開幕一星期前，即１２月９日，作最後評估及通知各參展商進場與否，以盡

量避免展商因進場而可能引致額外的開支，又指政府對業界提供的第二輪抗疫基金將維持不變，

參展商仍可獲最多１０萬元的參展費贊助。（ｂｎ）

