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25/08/2020 18:13

【企業盈喜】碧瑤綠色集團料中期稅後溢利將按年增加約２倍

　　《經濟通通訊社２５日專訊》碧瑤綠色集團（０１３９７）發盈喜，預期截至今年６月底止
，中期除稅後溢利將按年增加約２倍至不少於１１００萬元。
　　集團指，預期溢利增加，主要由於期內與特區政府設立的防疫抗疫基金項下補貼有關的其他
收入達約１５５０萬元，惟由於同期內競爭激烈且收益減少，故被毛利減少約２３％所部分抵銷
。（ｓｋ）

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