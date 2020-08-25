《小傳日記》中美有計傾，魚缸初段醒；防疫限制減，氣氛未轉淡！

《小傳日記》隔晚花旗國孖屐急漲，其中標普５００及納指再創新高。今朝（２５日）中美

關係傳來利好消息，花旗國貿易代表萊特希澤、財長努欽同神州國務院副總理劉鶴通話，討論首

階段貿易協議，雙方均認同協議正取得進展。消息刺激香江港股今早輕微高開３５點報２５５８

６點。早段喺大象（００００５）急漲帶動下，魚缸最多升６９點見全日最高位２５６２１點，

兼創逾一個月高，但之後好快就急轉向下，中午跌幅擴大至近２００點，當中以手機設備佬同內

房走勢較差。其後香江政府公布，喺星期五（２８日）起放寬部分防疫限制，孖屐有返啲起色，

收復部分失地，最終收報２５４８６，跌６５點或跌唔夠半巴仙，主板成交１２８７﹒７１億銀

，較上日少約８巴仙。

國貨報１０２９１，跌４５點或跌近半巴仙。恆生科技指數報７２２３，跌１０６點或跌逾

１巴仙。

Ａ場偏軟，上證綜指報３３７３，跌１２點或跌近半巴仙，深成指數報１３６６９，升２點

，兩市成交９４２０﹒６１億人仔。

大隻藍戰士方面，獅子銀行委任嘉里控股主席郭孔丞為非執董，大象走高逾１巴仙，報３４

﹒３５銀；ＱＱ（００７００）滑近１巴仙，報５４４﹒５銀；生發發（００３８８）被高盛下

調評級至「賣出」，軟近２巴仙，報３７６﹒８銀；ＡＩＡ（０１２９９）回吐近１巴仙，報７

７﹒９銀；建行（００９３９）走低近半巴仙，報５﹒７７銀；中移動（００９４１）撻低逾１

巴仙，報５８﹒３５銀。



＊大行劈目標手機佬触礁，螞蟻力無窮阿里愈見紅＊



有報道話，蘋果公司有計劃８月底重開少量分店，但消息完全幫唔到手機孖寶，事關佢哋齊

齊畀大行唱淡，瑞聲（０２０１８）畀花旗同大摩調低目標價，花旗話瑞聲面臨競爭加劇嘅挑戰

，管理層又無對下半年前景提出清晰指引，而光學業務毛利率仲差過預期咁喎，瑞聲做咗今日表

現最曳藍戰士，插逾７巴仙，報４９﹒１銀。而高盛就將舜宇（０２３８２）評級連降兩級叫沽

，他屐劈近三成三，全日股價撻低近５巴仙，報１１９銀。其他手機設備佬都無得發圍，高偉電

子（０１４１５）軟近１巴仙，報３﹒２２銀；通達（００６９８）走低逾１巴仙，報０﹒４５

銀；比亞迪電子（００２８５）升１格，報２７﹒５５銀。

噚日受惠科技指數ＥＴＦ就嚟出場嘅消息帶動，多條熱炒新經濟魚毛落鑊，今日走勢個別發

展，阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻集團上市計劃進入直路，內媒話，中金同中信建投已經完

成對螞蟻ＩＰＯ嘅上市輔導，阿里盤中又再破頂，最高見２７４﹒４銀，收升近２巴仙，報

２６９﹒２銀；美團（０３６９０）噚日炒高逾８巴仙，今日回吐近３巴仙，報２５８銀；小米

（０１８１０）聽日（２６日）公布中期業績，碌低近２巴仙，報１８﹒１２銀；新東方在線（

０１７９７）獲野村及大和調升他屐，抽高逾半成，報３５﹒０５銀。



＊業績交足貨康師傅紅火，疫苗曙光現鐵鳥又上線＊



食品佬藥績後表現不一，康師傅（００３２２）上半年賺２３﹒８億人仔，創歷史新高，按

年升五成八，股價走高逾一成二，報１５﹒０２銀；現代牧業（０１１１７）中期多賺七成七，

倒跌近１巴仙，報１﹒１３銀；周黑鴨（０１４５８）中期盈轉虧，漲逾９巴仙，報８﹒６銀；

蒙牛乳業（０２３１９）獲袋鼠國當局告知，收購當地食品公司Ｋｉｒｉｎ不利國家利益，並已

取消交易，蒙牛全日軟近１巴仙，報３５﹒４銀；九毛九（０９９２２）中期轉蝕，跌近２巴仙

，報１６﹒４４銀。

花旗國緊急批准對新冠患者使用血漿，加上有報道指，華府可能加快審批一種候選疫苗。憧

憬疫苗盡早面世，鐵鳥今日齊齊起飛。屐飛（００２９３）表現最好，急漲逾６巴仙，報

６﹒０７銀；東航（００６７０）漲４巴仙，報３﹒１２銀；國航（００７５３）彈高逾３巴仙

，報５﹒４２銀；南航（０１０５５）揚逾半成，報４﹒０５銀。



＊出口佬出色申洲最招積，疫情見緩和醫藥跌到傻＊



出口佬今日表現出色！申洲（０２３１３）中期多賺４巴仙加上維持股息，飆近８巴仙，報

１１９﹒２銀，高見１３１﹒１銀兼破頂，仲係表現最好嘅藍戰士；特斯拉中國ＭｏｄｅｌＹ車

型接受預定，敏實集團（００４２５）跳逾４巴仙，報２４﹒４銀；創科實業（００６６９）亦

漲近１巴仙，報９８﹒０５銀；萬洲（００２８８）就軟唔夠１巴仙，報６﹒８１銀；耐世特（

０１３１６）走高近２巴仙，報５﹒４銀。

疫情緩和，醫藥醫療相關佬當然無運行。神州官員話疫苗或以成本定價，康希諾生物（０６

１８５）挫逾４巴仙，報１８３銀；中期多賺兩成六嘅愛康醫療（０１７８９），股價走低近３

巴仙，報２１銀；阿里健康（００２４１）插水近７巴仙，報１７﹒７２銀；中生製藥（０１１

７７）潛水近４巴仙，報９﹒０２銀；藥明生物（０２２６９）瀉近４巴仙，報１７８銀。請請

！



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