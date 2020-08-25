【大國博弈】傳ＴｉｋＴｏｋ主要股東積極推動甲骨文競購業務

《經濟通通訊社２５日專訊》據《華爾街日報》引述消息人士報道指，抖音國際版
ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動的兩大主要投資者Ｇｅｎｅｒａｌ Ａｔｌａｎｔｉｃ和紅杉資本
（Ｓｅｑｕｏｉａ Ｃａｐｉｔａｌ）正積極推動甲骨文競購ＴｉｋＴｏｋ美國業務，並試圖避
免特朗普禁令。（ａｌ）
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