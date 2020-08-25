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即市新聞

25/08/2020 12:44

《匯海澤言－葉澤恆》美元短線似乎有支持，惟需留意央行年會

　　《匯海澤言》美國疫情仍然持續，每日的確診個案仍超過四萬人，令當地經濟仍未可以完全
重啟。市場近期的焦點，當然是美國的大選及本周舉行的央行年會。美國大選方面，目前拜登及
特朗普的支持度差距又再收窄，似乎拜登及民主黨不應掉以輕心。近期支持度收窄，相信是兩黨
未能在國會假期前達成新一輪的紓困方案，而民主黨不肯退讓的表現，可能是失分的因素。至於
央行年會方面，預料聯儲局主席鮑威爾可能在講話中，談及關注物價持續走低的問題，亦可能提
示央行未來可能會做的措施。預料美匯指數短期在９３至９４之間上落。
　
＊歐元短期上升乏力＊
　
　　歐洲國家的疫情再度出現反覆，西班牙及法國的確診人數再度增加，或影響經濟重啟的步伐
。與此同時，區內近期公布的８月份ＰＭＩ指數初夕，普遍較市場預期差，反映區內經濟可能出
現放緩。再加上歐洲央行７月份擴大量寬政策時，局內已經出現嚴重分歧。預料歐元兌美元短期
在１﹒１７５０至１﹒１８５０之間上落。
　
＊脫歐貿易談判未見突破，料英鎊偏弱＊

　　英國與歐盟展開新一輪的脫歐貿易談判，但似乎未見有太大進展。另外，當地經濟疲弱，預
料英倫銀行仍可能再推出刺激貨幣政策。預料英鎊兌美元短期在１﹒３０３０至１﹒３１３０之
間上落。《東亞銀行高級外匯市場策略師　葉澤恆》

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