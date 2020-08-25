《宏觀銓局－馬桂銓》前景：開始轉好

《宏觀銓局》美國企業於第二季度的盈利勝過預期，令市場亦逐步調高對第三季度的盈利期

望。美國經濟復甦表現持續向好，特別是樓市。加上外界相信肺炎疫苗有望在年底面世，筆者對

美國市場的前景開始改觀。

有八成九的標準普爾５００指數成分企業已公布了第二季業績，當中有８４％業績較預期高

出２０％，令人驚喜。總體盈利按年下跌了３３％，也好過先前預期４４％的跌幅。收入方面，

有６３％公司表現超出預期，而整體收入則按年減少１２％。基於第二季的穩健業績，市場已經

將第三季度的盈利預期，從下跌２５％修訂為下跌２３％。歐洲方面，第二季度業績同樣不俗，

約６５％已公布業績的公司成績勝過預期，整體收益按年下跌２６％。

最近數據顯示美國宏觀經濟繼續改善，有投資者因而提高第三季度ＧＤＰ數據的預期七月份

零售額按月增長１﹒２％，汽車銷售雖然減少，但跌幅低於市場預期。除汽車、汽油和建材外的

主要零售按月急升１﹒４％，超出市場預期。對上兩個月的數字有所調整，六月上調０﹒４百份

點至上升６﹒０％，五月則調高０﹒３百份點至上升１０﹒４％。美國七月份消費者價格指數

ＣＰＩ升了０﹒６％，升幅快過預期。截至７月的１２個月內，ＣＰＩ增長１﹒０％，通脹升溫

紓緩市場對通縮的憂慮。在經濟衰退期間，通縮有害無益，因為消費者和企業都可能會預計價格

下跌而推遲消費，直接打擊經濟。

美國樓市在夏季恢復強勁表現，六月份新房銷售速度是２００７年以來最快，不過六月份的

現有房屋銷售仍低於疫情之前的高位，而領先這個指標一兩個月的待售房屋銷售，則達到了

２００６年以來的最高水平。種種跡象似乎顯示美國樓市可能出現Ｖ型反彈。樓市利好主要有兩

大因素：一是按揭利率低。以往數據顯示，每當按揭息率下跌１％，房屋銷售就增加１０％左右

。事實上，３０年期按息自年初以來下跌了接近１％，刺激待售房屋銷量增加９％。另外，疫情

引發失業潮，沒有大學學位的人所受的打擊更大，學歷較高的人會趁當前的低息環境趕快置業。

資產配置方面，筆者變得更樂觀，現在偏好包括投資級和非投資級別的企業債券。如此同時

，筆者亦增持多元化資產，即兼備股票和債券的基金組合。除了基本因素改善，各國央行亦向市

場大量注資。據估計，聯儲局２０２０年的資產負債表將增至７﹒７萬億美元，遠高於２００８

年全球金融危機時的２﹒２萬億美元。而到２０２１年，規模更會增加到９萬億美元。如此充裕

的資金，無可避免地會推高資產價格。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

