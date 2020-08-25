  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/08/2020 10:00

《宏觀銓局－馬桂銓》前景：開始轉好

　　《宏觀銓局》美國企業於第二季度的盈利勝過預期，令市場亦逐步調高對第三季度的盈利期
望。美國經濟復甦表現持續向好，特別是樓市。加上外界相信肺炎疫苗有望在年底面世，筆者對
美國市場的前景開始改觀。
　　有八成九的標準普爾５００指數成分企業已公布了第二季業績，當中有８４％業績較預期高
出２０％，令人驚喜。總體盈利按年下跌了３３％，也好過先前預期４４％的跌幅。收入方面，
有６３％公司表現超出預期，而整體收入則按年減少１２％。基於第二季的穩健業績，市場已經
將第三季度的盈利預期，從下跌２５％修訂為下跌２３％。歐洲方面，第二季度業績同樣不俗，
約６５％已公布業績的公司成績勝過預期，整體收益按年下跌２６％。
　　最近數據顯示美國宏觀經濟繼續改善，有投資者因而提高第三季度ＧＤＰ數據的預期七月份
零售額按月增長１﹒２％，汽車銷售雖然減少，但跌幅低於市場預期。除汽車、汽油和建材外的
主要零售按月急升１﹒４％，超出市場預期。對上兩個月的數字有所調整，六月上調０﹒４百份
點至上升６﹒０％，五月則調高０﹒３百份點至上升１０﹒４％。美國七月份消費者價格指數
ＣＰＩ升了０﹒６％，升幅快過預期。截至７月的１２個月內，ＣＰＩ增長１﹒０％，通脹升溫
紓緩市場對通縮的憂慮。在經濟衰退期間，通縮有害無益，因為消費者和企業都可能會預計價格
下跌而推遲消費，直接打擊經濟。
　　美國樓市在夏季恢復強勁表現，六月份新房銷售速度是２００７年以來最快，不過六月份的
現有房屋銷售仍低於疫情之前的高位，而領先這個指標一兩個月的待售房屋銷售，則達到了
２００６年以來的最高水平。種種跡象似乎顯示美國樓市可能出現Ｖ型反彈。樓市利好主要有兩
大因素：一是按揭利率低。以往數據顯示，每當按揭息率下跌１％，房屋銷售就增加１０％左右
。事實上，３０年期按息自年初以來下跌了接近１％，刺激待售房屋銷量增加９％。另外，疫情
引發失業潮，沒有大學學位的人所受的打擊更大，學歷較高的人會趁當前的低息環境趕快置業。
　　資產配置方面，筆者變得更樂觀，現在偏好包括投資級和非投資級別的企業債券。如此同時
，筆者亦增持多元化資產，即兼備股票和債券的基金組合。除了基本因素改善，各國央行亦向市
場大量注資。據估計，聯儲局２０２０年的資產負債表將增至７﹒７萬億美元，遠高於２００８
年全球金融危機時的２﹒２萬億美元。而到２０２１年，規模更會增加到９萬億美元。如此充裕
的資金，無可避免地會推高資產價格。
《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師　馬桂銓》

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事24/08/2020
《神州經脈》TikTok擬訴華府　企業微信海外版易名疑避制裁
中國故事24/08/2020
【創板改革】創板18新股全高收　康泰醫學曾飆29倍收升10倍
財經熱話24/08/2020
【愈大價愈靚】阿里股東轉換港股　騰訊傳華府放寬微信　齊漲4%
FOCUS24/08/2020
【FOCUS】改革增科技戰底氣 創板「價值投資」仍需時
開市Good Morning24/08/2020
《開市 GoodMorning》溫傑：小米低位有貨或18元止賺
興證快訊24/08/2020
標指納指破頂
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金