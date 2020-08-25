中美貿協有進展惟滬指低收，港股反覆跌６５點報２５４８６點

《經濟通通訊社２５日專訊》美國批准以新冠肺炎康復者的血漿作為治療方法，市場憧憬疫

情有望受控，美股三大指數連升三日。中美通話並認為就貿易問題取得進展，但Ａ股個別發展。

港股連升兩日後高開低走，一度倒跌近兩百點，恆指高開３５點，報２５５８６，開市後表現反

覆，一度升６９點，高見２５６２１，創７月２２日以來新高，之後沽壓湧現，大市升勢不保。

午後濠賭股回勇，港股挫１９９點後喘穩重返２５５００點上。恆生指數收報２５４８６，跌

６５點或跌０﹒２６％，主板成交１２８７﹒７１億元。國企指數報１０２９１，跌４５點或跌

０﹒４４％。恆生科技指數收報７２２３點，跌１０６點或１﹒４５％，成交金額４４７﹒０２

億元。

Ａ股兩市個別發展，上證綜合指數終止兩連升，收報３３７３，跌１２點或跌０﹒３６％；深

證成份指數報１３６６９，升２點或升０﹒０２％，兩市全日成交９４２１億元，按日增長５％

。

藍籌股大致受壓。中概股農夫山泉（０９６３３）今日首日招股，集資最多８３﹒４６億元

。但港交所（００３８８）股價未受惠，收跌１﹒５７％，報３７５元；友邦（０１２９９）跌

０﹒８３％，報７７﹒９元；中移動（００９４１）跌１﹒１９％，報５８﹒３５元；建行

（００９３９）跌０﹒３５％，報５﹒７７元。匯控（００００５）升１﹒３３％，報

３４﹒３５元。申洲國際（０２３１３）中期多賺近４％，股價午後曾飆１８﹒６％，見

１３１﹒１元創新高，收市升７﹒９％，報１１９﹒２元為表現最好藍籌。



＊晚市堂食延至９時，翠華曾創逾３個半月高＊



食肆晚市禁堂食、２人限聚及口罩令等社交距離及防疫措施原定今日屆滿，食物及衛生局局

長陳肇始公布，延續現有防疫措施多２日至８月２７日，不過周五起可放寬食肆堂食至晚上９時

。快餐股普遍有支持，翠華控股（０１３１４）盤中最高見０﹒３６元創逾３個半月高；收市仍

漲１﹒５４％，報０﹒３３元；大快活（０００５２）升０﹒９５％，報１９﹒０６元；太興

（０６８１１）升０﹒７６％，報１﹒３２元；敘福樓（０１９７８）升１﹒０５％，

報０﹒４８元。不過大家樂（００３４１）先升後回跌０﹒１１％，報１８﹒０６元。而本周四

公布業績的香港電視（０１１３７）連升三日後急吐，瀉６﹒６９％，報９﹒０６元。

內需股康師傅（００３２２）上半年純利大增５８﹒４％至２３﹒８億元人民幣，創歷史新

高。康師傅績後造好，收升１２﹒３９％，報１５﹒２４元；周黑鴨（０１４５８）中期雖然盈

轉虧，收市仍升９﹒２８％，報８﹒６元。今日放榜的海底撈（０６８６２）及頤海國際

（０１５７９），分別漲升０﹒４４％及０﹒２７％，報４５﹒６元和１１１﹒２元。蒙牛乳業

（０２３１９）終止收購澳洲乳製品公司，軟０﹒７％，報３５﹒４元。



＊ＡＴＭＸ個別發展，美團回吐逾３％＊



昨日受惠科技指數ＥＴＦ將出場的消息帶動，多隻熱炒新經濟股落鑊。惟ＡＴＭＸ午別發展

，４股中僅阿里巴巴（０９９８８）上升，阿里收升１﹒８２％，報２６９﹒２元；美團

（０３６９０）昨創新高後，今日回吐３﹒０９％，報２５７﹒６元；騰訊（００７００）軟

０﹒６４％，報５４４﹒５元；明日放榜的小米（０１８１０）跌１﹒７４％，報１８﹒１２元

；京東集團（０９６１８）跌０﹒３３％，報２９８元；平醫（０１８３３）跌１﹒５８％，報

１０５﹒８元。

手機設備股向下，瑞聲（０２０１８）績後遭花旗唱淡，評級至「沽售」，跌穿５０元關口

，收挫７﹒３６％，報４９﹒１元為表現最差藍籌；舜宇（０２３８２）跌４﹒８％，報１１９

元；高盛降舜宇評級至「沽售」。另外，高偉電子（０１４１５）跌０﹒６２％，報３﹒２２元

；丘鈦（０１４７８）降０﹒２％，報１０﹒０８元；比亞迪電子（００２８５）升０﹒１８％

，報２７﹒５５元；通達集團（００６９８）下滑１﹒１％，報０﹒４５元。



＊澳門及廣東明放寬出入境措施，銀娛金沙升逾２％＊



澳門和廣東進一步放寬出入境措施，周三早上６時起，兩地牌車憑７天內有效新冠病毒測試

證明的健康碼，可恢復通行。濠賭股上升，銀河娛樂（０００２７）升２﹒３％，報６２﹒３元

；金沙中國（０１９２８）升２﹒２３％，報３４﹒３５元。永利澳門（０１１２８）升

２﹒７２％，報１５﹒０８元；美高梅（０２２８２）升１﹒８９％，報１０﹒７６元；澳博控

股（００８８０）升４﹒２７％，報１０﹒７４元；新濠國際（００２００）升２﹒７４％，報

１７﹒９８元。

憧憬疫苗推出，隔晚美國航空股熱炒，連帶本港上市的航空股亦炒起。國泰（００２９３）

揚６﹒４９％，報６﹒０７元；東航（００６７０）升４％，報３﹒１２元；南航

（０１０５５）亦飆５﹒１９％，報４﹒０５元；國航（００７５３）漲３﹒０４％，報

５﹒４２元；中銀航空租賃（０２５８８）也彈高４﹒９３％，報５６﹒３５元；首都機場

（００６９４）漲０﹒９４％，報５﹒３９元。（ｃａ）

