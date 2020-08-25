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即市新聞

25/08/2020 13:10

《股金豐采－涂國彬》等待鮑威爾，金價暫回調

　　《股金豐采》一場疫情打亂了全球市場的步伐。在各國積極防治疫情並不斷推動刺激計劃，
全球經濟正在逐步修復，但還是面對不少風險因素，包括中美關係和疫情，近期美國大選的影響
也在增加。金價作為避險資產，在今年的表現整體樂觀，受到投資者的追捧，但近日調整壓力增
加。
　
＊美元止跌不利金價＊
　　
　　年初受到疫情影響，美匯獲得資金追捧，美匯指數突破１００關口，但隨著央行不斷放水，
避險需求回落，美元下行壓力增加，甚至考驗９２附近支持。美元短線低位有支持，本周一
（２４日）先跌後回升，不利金價。
　　現在主要關注的是央行下一步的行動。主要是最近中美兩大央行的態度都不如預期鴿派。在
美聯儲９月議息會議前，投資者就在等待鮑威爾在全球央行年會上的講話。如果他的言論比預期
鴿派，９月議息會議上有重大政策變動的概率提升，金價有望結束近期的調整態勢並向上做出突
破，甚至再創新高。反之，金價或延續調整，考驗１９００美元的支持。
　
＊白銀走勢乏力＊
　
　　白銀目前也在區間上落，雖然有２０日線的支持，但走勢乏力，和黃金一樣也是在等待鮑威
爾的講話，將直接影響其近期的方向。加上疫情擔憂回落，白銀的工業需求將回升，白銀價格也
將走高。
　　鉑金已經連續下跌四日，受制於５日線，惟５０日線的承接還是有力的，目前仍有進一步下
探的空間，更不用說重新回到１０００美元樓上。鈀金區間上落，缺乏明確的方向，２３００美
元附近阻力大，好在下行空間有限。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）

（權益披露：本人涂國彬為證監會持牌人士，本人及╱或本人之聯繫人並無直接持有所述股份，
本人所投資及管理的基金持有ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）╱招金（０１８１８）╱紫金（
０２８９９）╱江銅（００３５８），以及港股市場以外的黃金ＥＴＦ╱白銀ＥＴＦ╱礦業股之
財務權益。）

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＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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