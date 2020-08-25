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即市新聞

25/08/2020 17:00

《鍾之日記》中美再傾計，魚缸顯冷靜

　　《鍾之日記》８月２５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。

　　中美就首階段貿易問題今日終於進行連線通話，雖較原定８月１５日遲了１０日，但雙方聲
明均認同首階段協議正取得進展，同意創造條件和氛圍，採取必要行動確保協議成功，似為近期
交惡注入一針穩定劑。
　　雙方亦討論了中國大幅增加在美國購買產品。根據官方數據，中國對美國商品的採購，遠遠
落後於達成協議中規定的第一年增加７７０億美元所需的速度。但中國最近幾周加快了農產品購
買的步伐。

＊香江魚缸高開低走，Ａ場三千四得而復失＊

　　中美吹暖風，香江魚缸連升兩日後高開低走，一度升６９點，高見２５６２１，創７月２２
日以來新高，之後沽壓湧現，大市升勢不保，恆指收報２５４８６，跌６５點或跌０﹒２６％，
主板成交１２８７﹒７１億元。
　　祖國股市亦波動，滬綜指一度重返三千四，惟午收前倒跌，並維持至全日收市，錄兩連跌，
軟０﹒３６％，報３３７３﹒５８點，三千四得而復失。創業板改革後第二個交易日全日升
０﹒６３％。
　　人行今日淨投放２０００億元人民幣，創逾一個月高。兩市全日成交９４２１億元人民幣，
按日增長５％。監管再度發聲收緊寬鬆，人行副行長劉國強表示，今年注重把握貨幣政策信貸節
奏，第二季底銀行業金融機構資本充足率雖較年初下降，但遠高於監管要求，因此目前沒有必要
下調資本充足率下限。人行貨幣政策司司長孫國峰亦表示，疫情帶來的不確定性增加，貨幣政策
需要有更大確定性來應對各種不確定性，我們沒有採用量化寬鬆這樣的非常規經濟政策，因此也
不存在所謂的退出問題。

＊「水中茅台」今起招股，蒙牛收購澳企告吹＊
　　
　　有「水中茅台」之稱的農夫山泉（０９６３３）今起招股，招股價１９﹒５元至２１﹒５元
，一手２００股，入場費４３４３﹒３４元，最高集資約８３﹒５億億元，預期９月８日上市。
　　魚缸已有大半個月沒有新股招股，各券商都為這中國包裝飲用水及飲料龍頭預留巨額孖展額
度。「影子股」西藏水資源（０１１１５）昨日突獲資金追入，高收近４３％。今日早段一度延
續昨日升勢，盤中高見０﹒９元，創九個月新高；惟其後快速回吐，收市更吐１８﹒８％。
　　除了華為，更多華企亦陷入國際政治漩渦。澳洲財長弗呂登貝格今日透過電郵表示，澳方早
前與蒙牛乳業（０２３１９）方面溝通，表達以６億澳元收購澳洲奶業公司Ｌｉｏｎ　
Ｄａｉｒｙ　＆　Ｄｒｉｎｋｓ　Ｐｔｙ不利澳洲國家利益後，及後已被告知蒙牛已取消交易。
蒙牛今日偏軟，收跌０﹒７％。
　　其他食品股今日表現各異。康師傅（００３２２）即食麵利潤創新高，兼績後獲花旗升評級
，收市抽升１２﹒４％；同樣受惠「宅經濟」的日清（０１４７５）下周一（３１日）公布中期
業績，股價提前衝高３﹒４％；周黑鴨（０１４５８）中期轉蝕４２１９萬元人民幣，惟其股價
未有明顯受累業績，收盤進帳９﹒３％；九毛九（０９９２２）中期盈轉虧，仍獲中金升目標價
，跌１﹒７％。

＊螞蟻上樹阿里破頂，舜宇遭唱淡空軍來襲＊

　　中證監官網顯示，已於昨日（２４日）受理螞蟻集團境外首次公開發行股份審批材料。另據
中證監浙江監管局的資料顯示，中金及中信建投已經完成對螞蟻集團的上市輔導，２間輔導機構
認為螞蟻集團各方面的運行已經完善和規範，具備發行上市的基本條件。螞蟻集團提速上市，阿
里巴巴（０９９８８）全日升１﹒８％，報２６９﹒２元，盤中高見２７４﹒４元，創上市新高

　　此前傳螞蟻集團Ａ＋Ｈ上市將籌集３００億美元，最快在９月進行ＩＰＯ。中證監資料同時
披露螞蟻集團高級管理層名單，井賢棟為集團董事長，胡曉明為首席執行官，倪行軍則為首席技
術官，２人同時為集團的執行董事，至於集團非執董包括阿里巴巴副主席蔡崇信、阿里首席技術
官程立和阿里首席人才官蔣芳，另有３名獨立董事，分別為郝荃、胡祖六和黃益平。
　　據外電報道，蘋果計劃重開部分美國分店，預計最快將於本月底開始開放少量分店。不過蘋
果概念股卻振奮不起來。舜宇光學（０２３８２）遭高盛翻臉唱淡，將舜宇光學由「買入」降至
「賣出」的投資評級，目標價更由１２０元大削３２﹒５％至８１元。舜宇失魂全日跌４﹒８％
，報１１９元，失守２５０天線及１００天線；同業瑞聲科技（０２０１８）績後被花旗唱淡，
全日急挫７﹒４％，報４９﹒１元，連跌３日。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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