《股林淘金－林家亨》過度ＱＥ，美股再創新高

《股林淘金》美國昨天（２４日）公布的全國性芝加哥聯邦經濟活動指數中，有５６項指標

錄得上升，２９指標錄得下跌，綜合而言經濟仍有擴張，只是增幅低於市埸預期。但美股開市仍

是錄得上升，尾段再抽高，道指以接近全日高位收市，報升３７８點，達１﹒３５％，納指上升

６７點，再創新高紀錄。兩年期債息微升。

摩根士丹利認為美股升市寬度不足，只集中在少數股份身上，認為短期未來回調在即，投資

者應提高風險意識。貝萊德下調全球信貸評級，另外高盛表示現時投資市場完全未有理會一旦民

主黨拜登勝出美國總統選舉，利率市場在短、中期會有大幅上升之負面影響。

預計今日（２５日）港股早段或有溫和上升，但升幅不大，主要原因是滬深３００指數仍有

上升動力，尚未到達較大阻力之保歷加通道頂線４８３８點水平，恆指短期會穿梳於保歷加通道

頂線２５５８０至２５４００點附近，伴隨Ａ股繼續闖高些水平。假若恆指有回調，可以吼低吸

納大市值之新經濟龍頭中資股份，作中線持有！

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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