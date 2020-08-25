【人行操作】人行３千億逆回購利率持平，今日大額放水２０００億

《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，以利率招標
方式開展３０００億元（人民幣．下同）逆回購操作。今日進行的２５００億元７天期，以及
５００億元１４天期逆回購的中標利率均見持平，分別為２﹒２％和２﹒３５％。為人行連續第
１４日開展逆回購。
公開市場今日有１０００億元逆回購到期，即今日淨投放２０００億元，創逾一個月新高，
亦是連續１２日淨投放。（ａｃ）
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