【人行操作】人行３千億逆回購利率持平，今日大額放水２０００億

《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，以利率招標

方式開展３０００億元（人民幣．下同）逆回購操作。今日進行的２５００億元７天期，以及

５００億元１４天期逆回購的中標利率均見持平，分別為２﹒２％和２﹒３５％。為人行連續第

１４日開展逆回購。

公開市場今日有１０００億元逆回購到期，即今日淨投放２０００億元，創逾一個月新高，

亦是連續１２日淨投放。（ａｃ）

