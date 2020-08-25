【光盤運動】國家糧儲局：稻谷小麥庫存能滿足１年以上消費需求

《經濟通通訊社２５日專訊》中國糧食供應安全成為外界關注的議題，國家糧食和儲備局負

責人周一（２４日）接受《中央電視台》專訪時表示，政府儲備糧是糧食安全的壓艙石，近年各

地按時完成增儲糧食任務，有的省份還主動增加部分規模。負責人又表示國家通過最低收購價、

臨時收儲等政策，掌握了相當數量的政策性糧食庫存，根據需要可隨時投放市場，再加上各類糧

食企業商品庫存，預計中國糧食庫存總量持續高位運行，庫存消費比遠遠高於聯合國糧農組織提

出的安全警戒線水平，稻谷、小麥庫存都能夠滿足１年以上需求。

負責人又透露，要積極推動糧食安全保障立法修規，從速推動糧食安全保障法立法和《糧食

流通管理條例》修訂進程，研究起草《糧食儲備安全管理條例》，並積極支持各省份出台糧食安

全保障地方性法規。

另外，農業農村部部長韓長賦在四川調研時強調，各級農業農村部門要堅決扛穩糧食安全責

任，堅持不懈抓好糧食和生豬等重要農產品生產，抓緊抓實農業防災救災和災後生產恢復，紮實

推進長江禁捕退捕等重點工作，全力以赴奪取秋糧好收成，確保糧食產量穩定在１﹒３萬億斤以

上，生豬產能基本恢復到接近常年水平，努力實現全年「三農」工作目標任務。（ｅｙ）

