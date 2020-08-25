  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/08/2020 08:46

【光盤運動】國家糧儲局：稻谷小麥庫存能滿足１年以上消費需求

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國糧食供應安全成為外界關注的議題，國家糧食和儲備局負
責人周一（２４日）接受《中央電視台》專訪時表示，政府儲備糧是糧食安全的壓艙石，近年各
地按時完成增儲糧食任務，有的省份還主動增加部分規模。負責人又表示國家通過最低收購價、
臨時收儲等政策，掌握了相當數量的政策性糧食庫存，根據需要可隨時投放市場，再加上各類糧
食企業商品庫存，預計中國糧食庫存總量持續高位運行，庫存消費比遠遠高於聯合國糧農組織提
出的安全警戒線水平，稻谷、小麥庫存都能夠滿足１年以上需求。
　　負責人又透露，要積極推動糧食安全保障立法修規，從速推動糧食安全保障法立法和《糧食
流通管理條例》修訂進程，研究起草《糧食儲備安全管理條例》，並積極支持各省份出台糧食安
全保障地方性法規。
　　另外，農業農村部部長韓長賦在四川調研時強調，各級農業農村部門要堅決扛穩糧食安全責
任，堅持不懈抓好糧食和生豬等重要農產品生產，抓緊抓實農業防災救災和災後生產恢復，紮實
推進長江禁捕退捕等重點工作，全力以赴奪取秋糧好收成，確保糧食產量穩定在１﹒３萬億斤以
上，生豬產能基本恢復到接近常年水平，努力實現全年「三農」工作目標任務。（ｅｙ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事24/08/2020
《神州經脈》TikTok擬訴華府　企業微信海外版易名疑避制裁
中國故事24/08/2020
【創板改革】創板18新股全高收　康泰醫學曾飆29倍收升10倍
財經熱話24/08/2020
【愈大價愈靚】阿里股東轉換港股　騰訊傳華府放寬微信　齊漲4%
FOCUS24/08/2020
【FOCUS】改革增科技戰底氣 創板「價值投資」仍需時
開市Good Morning24/08/2020
《開市 GoodMorning》溫傑：小米低位有貨或18元止賺
香港要聞21/08/2020
【新冠肺炎】林鄭預計9月1日開展全民檢測計劃　爭取兩周內完成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金