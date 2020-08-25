【大灣區】深圳地方金融監管局局長與香港金管局總裁召開視頻會議

《經濟通通訊社２５日專訊》深圳市地方金融監督管理局局長何傑昨日（２４日）與香港金
融管理局總裁余偉文以視頻連線方式進行工作交流。雙方一致認為，在粵港澳大灣區建設的大背
景下，深港兩地合作交流的空間廣闊，強化深港合作，有助於更好發揮雙方優勢，更好發揮協同
聯動效應。雙方可進一步探索和深化金融人才交流培訓、金融監管互動、跨境市場互聯互通、跨
境金融市場合作、綠色金融、金融科技、可持續金融、監管沙盒等領域的創新合作。（ｗｌ）
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