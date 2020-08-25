【創板改革】深創業板殼股落鑊，西部牧業、天山生物飆兩成漲停

《經濟通通訊社２５日專訊》深圳創業板昨日（２４日）改革落地，創業板殼股今日繼續炒
高，其中西部牧業（深：３００１０６）、天山生物（深：３００３１３）觸及２０％漲停上限
，熙菱信息（深：３００５８８）漲１２﹒９％，華誼嘉信（深：３０００７１）升
１２﹒５％，華凱創意（深：３００５９２）漲１０﹒５％，向日葵（深：３００１１１）走高
８﹒８％。（ｅｙ）
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