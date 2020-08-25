【大國博弈】據報ＴｉｋＴｏｋ在華府行政令前已與微軟簽訂意向書

《經濟通通訊社２５日專訊》抖音海外版ＴｉｋＴｏｋ及其母公司字節跳動周一（２４日）

在美國洛杉磯聯邦法院提起訴訟，挑戰總統特朗普月初頒布禁止美企與其交易的行政命令，並起

訴特朗普、美國商務部及部長羅斯，同時向法庭申請永久禁制令阻止禁令執行。據美國《商業內

幕》（Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｉｎｓｉｄｅｒ）雜誌報道，字節跳動起訴特朗普及美國政府的訴狀

顯示，早在特朗普介入前，微軟公司競購ＴｉｋＴｏｋ美國業務的動作已經到了與ＴｉｋＴｏｋ

母公司簽署「無約束力意向書」的地步。

起訴書內容顯示，字節跳動於７月３０日向美國海外投資委員會（ＣＦＩＵＳ）通知，已經

和微軟簽訂「無約束力意向書」，透露微軟將收購ＴｉｋＴｏｋ的美國業務。而特朗普首次簽署

行政令擬封禁ＴｉｋＴｏｋ，已是一周後（８月６日）的事。起訴書中，字節跳動稱微軟為

「ＴｉｋＴｏｋ美國業務值得信賴的技術合作夥伴」。

微軟的確是首個表達有意收購ＴｉｋＴｏｋ美國業務的公司，惟目前來看其面臨來自甲骨文

的競爭，後者是曾被特朗普點名屬意的公司。據《華爾街日報》稍早引述消息人士報道指，字節

跳動的兩大主要投資者Ｇｅｎｅｒａｌ Ａｔｌａｎｔｉｃ和紅杉資本（Ｓｅｑｕｏｉａ

Ｃａｐｉｔａｌ）正積極推動甲骨文競購ＴｉｋＴｏｋ美國業務，並試圖避免特朗普禁令。

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