【支付變局】央視評論：人行數字貨幣走在世界前列，將跑出加速度

《經濟通通訊社２５日專訊》數字貨幣熱度持續高漲，Ａ場相關概念股連日炒高。人行最新

表示，數字人民幣目前還在內部封閉試點測試階段，還未正式推出，亦沒有具體推出時間表。不

過，《央視財經》就發表評論，強調即便沒有時間表，目前人行數字貨幣走在世界前列已是不爭

的事實。人們有理由相信，中國在數字貨幣「新賽道」上有望跑出加速度，將更有力地促進中國

數字經濟發展，更為經濟運行降本增效提供多一種可能。

評論稱，人行數字貨幣各項測試及準備工作正有條不紊地推進。在深圳，數字貨幣內部測試

工作正在有序開展；在蘇州，有的公務員已領取用數字貨幣形式發放的部分工資；在雄安新區，

麥當勞等１９家公司已開始試點數字貨幣。可以預期，雖然與支付寶、微信支付並非一回事，但

未來數字貨幣將像支付寶和微信支付一樣隨處可見。

評論還提及，人行數字貨幣不需要綁定任何銀行卡，既能保持現鈔的屬性和主要的價值特徵

，又能滿足便攜和匿名的要求。而在金融政策制定及財富管理方面，數字貨幣的應用將使金融部

門對貨幣流向的把握更有力，人行的貨幣政策更精準，金融機構的財富管理方案也更有針對性。

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