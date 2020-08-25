【大國博弈】官媒逾３萬字文轟蓬佩奧涉華演講：挑撥黨和人民聯繫

《經濟通通訊社２５日專訊》美國國務卿蓬佩奧７月２３日在尼克遜總統圖書館以「共產政

權的中國及自由世界的未來」為題，表明華府對北京的強硬立場，宣布美國５０年來同中國的交

往是失敗的。時隔一個月，官媒《人民日報》今日以三個全版３３０００字的篇幅，刊發新華社

文章《蓬佩奧涉華演講的滿嘴謊言與事實真相》，從２６個議題上逐一反駁蓬佩奧，斥責蓬佩奧

有關對華政策發言是「全盤否定中美關係，惡意攻擊中國共產黨領導和中國政治制度，挑撥中國

共產黨與中國人民的聯繫，並對中國內外政策進行無端指責，散布中國威脅論，妄圖挑動拼湊國

際反華聯盟，遏制中國發展」。

蓬佩奧的演講中，破天荒將中共與中國人民區別對待，呼籲同盟國要支持那些與中共無關，

有動力、愛護自由的中國人。新華社長文首先對此進行反駁，文章指，「中國實行中國特色社會

主義制度，人民當家作主是社會主義民主政治的本質特徵。中國特色社會主義政治制度堅持中國

共產黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，不斷加強人民當家作主的制度保障」，又指

「世界上１００多個國家的憲法都規定，行使基本權利和自由不得危害國家安全」。

文章強調，中美兩國的確存在互信赤字，根子在於美方一些政客固守冷戰思維、意識形態偏

見和零和博弈理念，誤讀誤判甚至刻意歪曲中國的戰略意圖和內外政策」；「中國的對美政策保

持着高度穩定性和連續性，願意與美不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，構建以協調、合作、

穩定為基調的中美關係。這需要中美雙方相向而行，需要各自尊重國際法和國際規則，需要開展

平等的對話協商」。



＊金融市場把香港國安法視為利好＊



針對香港議題，蓬佩奧在演講中稱「中國共產黨加強對香港管控，香港民主自由受到壓制」

。對此，在文章的第２１個議題，中國反駁指，「近一年多來香港局勢的發展充分表明，國家安

全得不到維護，香港的繁榮穩定就無從談起。香港國安法實施後，香港居民依法享有的各項權利

和自由不受影響，特區獨立的司法權和終審權不受影響。」

文章強調，香港「一國兩制」方針不會變，香港特別行政區實行的資本主義制度不會變，高

度自治不會變，法律制度不會變。「在港運營的４０００多家跨國公司的區域總部和辦事處，沒

有出現離開香港的情況，香港恆生指數在香港國安法落地實施、美國宣布取消香港的特殊地位待

遇的情況下連續高開高走，直觀反映出金融市場把香港國安法視為利好。」（ｗｌ）

