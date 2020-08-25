  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/08/2020 16:43

【大國博弈】官媒逾３萬字文轟蓬佩奧涉華演講：挑撥黨和人民聯繫

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國國務卿蓬佩奧７月２３日在尼克遜總統圖書館以「共產政
權的中國及自由世界的未來」為題，表明華府對北京的強硬立場，宣布美國５０年來同中國的交
往是失敗的。時隔一個月，官媒《人民日報》今日以三個全版３３０００字的篇幅，刊發新華社
文章《蓬佩奧涉華演講的滿嘴謊言與事實真相》，從２６個議題上逐一反駁蓬佩奧，斥責蓬佩奧
有關對華政策發言是「全盤否定中美關係，惡意攻擊中國共產黨領導和中國政治制度，挑撥中國
共產黨與中國人民的聯繫，並對中國內外政策進行無端指責，散布中國威脅論，妄圖挑動拼湊國
際反華聯盟，遏制中國發展」。
　　蓬佩奧的演講中，破天荒將中共與中國人民區別對待，呼籲同盟國要支持那些與中共無關，
有動力、愛護自由的中國人。新華社長文首先對此進行反駁，文章指，「中國實行中國特色社會
主義制度，人民當家作主是社會主義民主政治的本質特徵。中國特色社會主義政治制度堅持中國
共產黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，不斷加強人民當家作主的制度保障」，又指
「世界上１００多個國家的憲法都規定，行使基本權利和自由不得危害國家安全」。
　　文章強調，中美兩國的確存在互信赤字，根子在於美方一些政客固守冷戰思維、意識形態偏
見和零和博弈理念，誤讀誤判甚至刻意歪曲中國的戰略意圖和內外政策」；「中國的對美政策保
持着高度穩定性和連續性，願意與美不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，構建以協調、合作、
穩定為基調的中美關係。這需要中美雙方相向而行，需要各自尊重國際法和國際規則，需要開展
平等的對話協商」。　

＊金融市場把香港國安法視為利好＊

　　針對香港議題，蓬佩奧在演講中稱「中國共產黨加強對香港管控，香港民主自由受到壓制」
。對此，在文章的第２１個議題，中國反駁指，「近一年多來香港局勢的發展充分表明，國家安
全得不到維護，香港的繁榮穩定就無從談起。香港國安法實施後，香港居民依法享有的各項權利
和自由不受影響，特區獨立的司法權和終審權不受影響。」
　　文章強調，香港「一國兩制」方針不會變，香港特別行政區實行的資本主義制度不會變，高
度自治不會變，法律制度不會變。「在港運營的４０００多家跨國公司的區域總部和辦事處，沒
有出現離開香港的情況，香港恆生指數在香港國安法落地實施、美國宣布取消香港的特殊地位待
遇的情況下連續高開高走，直觀反映出金融市場把香港國安法視為利好。」（ｗｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事25/08/2020
《神州經脈》中美成功通話　TikTok起訴華府　滬綜指兩連跌
香港要聞25/08/2020
【新冠肺炎】政府周五起放寬食肆堂食至晚上9時　重開戲院美容院
FOCUS25/08/2020
【FOCUS】呵護貿協和氣突至　結構改革暗藏殺機
財經熱話25/08/2020
【民以食為天】康師傅績佳股價狂飆一成　餐飲股盈警後再展升浪
財經熱話25/08/2020
東亞銀行榮獲2020 「香港最佳本地零售銀行」 及「香港最佳戰略合作夥伴」殊榮
開市Good Morning25/08/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：康師傅今日候低吸首注
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

新增「恒生科技指數」成份股

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金