【上海特寫】港青內地教粵語，從存款八萬到年入百萬

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２５日上海專電》周六上午９點半，游列準時來到了他的粵

語教室，這是他在「港你知」粵語培訓班上的第三堂課。接下來的三個小時，他會和同學們一起

跟著老師學習粵語九聲調。

粵語在許多人看來可能只是中國眾多方言中的一種，但它在使用範圍上遠遠超出一般的方言

。除了廣東省和香港、澳門外，全球１００多個國家有７０００多萬人正在使用粵語。因此，內

地不少人因為工作需要、因為另一半的原因，又或是和懷揣著對９０年代「港風」的喜愛而學習

粵語。

下課後，游列對《經濟通通訊社》表示，自己學習粵語是因為工作需要，他在上海一間港資

房地產企業工作，經常需要和講粵語的客戶溝通。經過朋友推薦、再加上自己在網絡上的搜索了

解，就找到這家粵語培訓機構，現在正從數字、人稱、到語音語調慢慢學起。

游列找到的這家「港你知」粵語培訓機構成立於２０１３年，現時於香港，上海、北京都設

有學習中心，線上課程覆蓋超過５０城市，學生超過３萬多人次。公司創辦人劉奮洋是一名８５

後港青，從最初拿著僅有的８萬元（人民幣．下同）創業，到現在年營業額達數百萬元，劉奮洋

笑說自己是「走投無路」才踏上創業這條路的。



＊８５後「滬漂」從存款八萬到年入百萬＊



２００９年，還在英國念大學的劉奮洋因為一份實習工作初次來到上海。那時的他發現上海

和香港有很多相似的地方，因此很快就能適應上海生活，也結交了不少好友，在上海的經歷讓他

對上海印象很好。２０１０年，劉奮洋在大學畢業後就決定到上海闖蕩。

他坦言，剛開始「滬漂」的幾年非常辛苦，找第一份工作時就投了逾兩百份簡歷，最後找到

一家基金公司任分析員，月薪只有４０００元，除去房租後就所剩無幾，所以他不得不在工作之

餘再找一份兼職教英語、教粵語補貼生活。慢慢他就發現，原來在上海許多人都有學粵語的需求

，特別是８０、９０後小時候受到粵語歌曲、港產片的影響很深，有粵語情懷，當時的他就萌生

了創辦一家專注於做粵語學習機構的念頭。

在第一份工作做了兩年後，劉奮洋跳槽到了一家科技公司，月薪漲到了１５０００，較之前

翻了三倍有餘。本以為生活可以鬆一口氣時，沒想到半年後公司被收購，他的職位也被取消，因

此沒了工作。在這樣「走投無路」的情況下，他終於下定決心拿出全部８萬元存款著手成立「港

你知」。

劉奮洋說：「一開始的三個月是最困難的，８萬元要租教學場地、要招人，還要做推廣，資

金十分緊張，壓力很大。其中最難的就是找學生，從貼傳單到網絡上發帖，再到找朋友同學介紹

，或是和樓下小店搞合作，所有你能想到的辦法我都有嘗試過。」

功夫不負有心人，在劉奮洋的努力下，公司終於得以順利運作起來，初期投入的８萬元也在

半年時間內就已經回本。如今「港你知」已經邁入第七個年頭，公司從一兩人的團隊擴展到了１

５至２０人的團隊，營業額也達到數百萬元。



＊港你知：將開發更多課程，冀三年後營業額破千萬元＊



從２０１５年開始，「港你知」就已經開始向網上轉型，與有道、喜馬拉雅等網絡平台合作

開發在線粵語課程。因此在今年突發疫情的情況下，公司能夠順利地將原本在線下的課程過渡到

線上。當然在疫情結束後，學生仍然可以再回到線下重新上課。

劉奮洋認為，此次疫情助推了更多學生選擇網上授課。上網課可以省下來回交通的時間，又

比在教室里上課更加便宜，因此學生對網課的接受度愈來愈高。

對於下一步的發展，劉指出，除了在地域上繼續拓展粵語課的覆蓋面外，未來還會開發針對

不同年齡段學員的粵語課程，比如很多在內地長大的港孩不會說粵語，甚至有一些海外港人的第

二代、第三代也希望把粵語學得更好一點。所以目前港你知正在籌備針對不同語言背景的青少年

的粵語課程。

劉奮洋說，希望通過粵語作為一種溝通的橋梁，可以幫助內地朋友與港澳以及海外華僑更好

地交流。在國家大灣區、一帶一路的戰略下，許多央企國企會進入大灣區，而香港作為超級聯絡

人，也會吸引很多外資企業來此發展，在這個過程中，不管是中資還是外資企業都需要更好地學

習和了解當地的文化，因此學習粵語的人也會愈來愈多。現在規劃是在三年內，「港你知」繼續

拓展課程體系，希望屆時營業額破千萬元。

