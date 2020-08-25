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25/08/2020 17:22

【新冠肺炎】外交部：正在研究疫苗全球獲得機制ＣＯＶＡＸ框架

　　《經濟通通訊社２５日專訊》世衛組織總干事譚德塞表示，目前全球已經有１７０多個國家
表示願意參加新冠疫苗全球獲得機制ＣＯＶＡＸ的框架。在北京，中國外交部發言人趙立堅表示
，中方正在對有關參加ＣＯＶＡＸ的事宜進行研究。他強調，中方堅定支持發展中國家衛生事業
建設，積極履行疫苗公共產品化的承諾，將繼續利用自身在疫苗研發和生產能力等方面的優勢，
同國際社會一道共同推動全球免疫事業取得積極的進展。（ｗｌ）

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