【ＦＯＣＵＳ】呵護貿協和氣突至，結構改革暗藏殺機

【ＦＯＣＵＳ】中美就首階段貿易協議檢視頻傳「羅生門」後，兩國貿易代表周二（２４日

）突然連線通話，並相隔約半小時各自發表聲明，背書協議完好無損，似為近期交惡注入一針穩

定劑。

不過，儘管中國卯足勁買買買，但以美方數據計首７月採購量仍不足４００億美元，未及全

年預計採購目標的三成。值得留意的是，美方聲明將「結構性改革」擺在「採購產品」之前，與

萊特希澤近日有關「改革世貿組織」的五點建議之一－－「制定新規則以制止中國國家資本主義

帶來的經濟扭曲」不謀而合。



＊首７月採購額不足目標規模三成＊



自２月１５日正式生效，中美首階段貿協半年期檢視於一周多前（８月１５日）臨門推遲，

侵侵並自認攪局者；其後經歷談與不談的「羅生門」，鶴叔（劉鶴）今早突與萊特希澤、努欽通

電話，美國貿易代表辦公室、中國商務部先後相隔約半小時各自發表聲明，字裡行間再顯耐人尋

味。

先看通話時機，美方指是「例行（ｒｅｇｕｌａｒｌｙ ｓｃｈｅｄｕｌｅｄ）」，中方則

稱「應約」；再看通話結果，美方指「雙方都看到了進展，並致力於採取必要步驟以確保協議成

功」，中方則稱「雙方同意創造條件和氛圍，繼續推動中美第一階段經貿協議落實」。

中美共同背書協議完好無損，在科技、香港、台灣、南海等領域全面交惡的眼下，可謂各取

所需－－一個欲專注經濟復甦，一個欲在大選前取悅農民。事實上，中國７月自美進口按月減４

％，且６２﹒３億美元採購中約１５％為集成電路及微電子組件，大豆佔不到３％。首７月計，

中國自美進口總額約逾３９３億美元，僅約２０２０全年採購目標的２８％。



＊萊特希澤劍指「國家資本主義」＊



或是對採購進度心中有數，美方聲明提及今早雙方通話時將「結構性改革」擺在「採購產品

」之前，涉及加強知識產權保護、消除美企進入金融服務及農業領域障礙、消除強制性技術轉讓

。值得留意的是，萊特希澤上周就「重置（ｒｅｓｅｔ）」世貿組織公開撰文，並提出五點建議

，其中之一就是號召成員國「制定新規則以制止中國國家資本主義帶來的經濟扭曲」。

何謂「國家資本主義」？《經濟學人》近期的文章就將此定義為「在嚴密的界限裏，令市場

和創新發揮更大作用，並受黨的全面監管」。而習主席最新講話則指，面對當今世界百年未有之

大變局，要以科技創新催生新發展動能，充分發揮社會主義制度能夠集中力量辦大事的顯著優勢

，打好關鍵核心技術攻堅戰。

由此看，貿易「穩定之錨」仍在之餘，中美的技術、金融冷戰暗湧遠未停止，華為、

ＴｉｋＴｏｋ之後，中國的數字人民幣計劃大有可能成為下一個主戰場。內地７月資本帳戶跨境

資金流入環比回落逾千億、在美中國Ａ股及互聯網ＥＴＦ上周遭遇大規模資金流出，是否聰明錢

提前跑路？一次通電話，遠未改變大趨勢。

