《匯市縱橫－蕭啟洪》處暑了，秋還遠？

《匯市縱橫》剛過的周末原來不覺已到了處暑。處暑為二十四節氣中，入秋後第二個節氣。

處，止也，暑氣至此而止矣。處暑之後秋意漸濃，早晚稍涼，中午還熱。但中秋已不遠了。秋高

氣爽令人十分合意，亦是充滿浪漫的季節。總之為大部分人喜愛的季節。被新型冠狀病毒疫情折

騰了大半年的香港人，並在最近確診穩定下降而出現第二次曙光下，有如釋重負之感。這個秋天

，令人期盼。

說是暑氣至此而止，但那邊廂仍有愈演愈烈愈熱的中美糾紛。美方以貿易戰、制裁、封殺、

甚至軍事威嚇等，脅逼中國，為的是世界一哥之爭，還只是為美國國內選舉的手段呢？觀乎美國

國內也發生不少內部鬥爭，例如開不開放經濟、ＢＬＭ、要不要加碼投放、甚至通不通過郵政的

特別撥款等都在美國國內鬧得火熱。從時點來看，日前民主黨全國代表大會推拜登為總統候選人

開始，民主黨不斷向侵侵炮轟，大選前的泥漿摔角已正式進入直路。待這幾天共和黨全國代表大

會完成推舉侵侵為其總統候選人後，更多精彩好戲將陸續上演。



＊限制美元清算將反傷美元帝國＊



當然，在筆者看來，中美糾紛導因並不全是美國大選，但侵侵的激烈行動或多或少與之有關

。往前看美國國內的黨派鬥爭，多會集中挖侵侵的瘡疤，而中美發展下去就更加心驚膽顫、引人

入勝了。其中一個可能的方向是將會加大對中國的制裁力度。坊間已猜想美國有可能進一步限制

中資銀行的美元清算，甚或凍結中資機構的美元資產。筆者對此仍抱著懷疑的態度，其一是若成

為事實，環球金融秩序將會十分混亂。客觀的情況是中資機構不能調動其美元資產，美國就等於

成功打劫了中資機構的財產。但這強盜行為並不是美國的必贏方案，試想在此威脅揮之不去下，

大部分的中資機構開始放棄美元資產亦是人之常情。最近的美元下跌是否與此有關，筆者暫不敢

妄下判斷。

限制美元清算或凍結中資美元資產，看起來是強而有力的武器，但細心再想亦將會導致美元

王國走下坡的可能。因隨著美國限制一個貿易大國使用美元或擁有美元資產，中國及其一眾貿易

國只好選擇其他貨幣交易，歐元甚或人民幣會是大概率的選項。到時將迎來歐元代替美元成為國

際第一的清算貨幣之外，人民幣的國際流通性亦隨之而上升。因此，在美元清算制裁的威脅下，

除非中國能被完全打垮，要不美元帝國將受到很大的挑戰。



＊央行負債表顯人幣中長線看好＊



縱然沒有制裁威脅，人民幣的國際流通量估計亦將會增加。其實，在新型冠狀病毒疫情的威

脅下各國經濟錄得歷史性或百年一遇的下跌，各國政府及央行均採取印錢、花錢及減息等三重策

略應對（中國人民銀行除外）。減息以防借貸成本過高令企業吃不消，結果是大多數主要經濟體

的利率貼近零（如不是負利率）。要花錢投入抗疫，同時防止企業銀根短缺，結果是各國政府債

台高築。

政府發債總得有人買，最直接是央行去買，令政府不用太擔心供應增加而令債息（政府成本

）上升，而央行買債的資金來源就是發行鈔票，結果是各國的貨幣供應飆升。對美聯儲而言，其

資產負債規模已達到７萬億美元的水平，較新型冠狀病毒疫情之前的３萬多億翻了差不多一倍。

歐洲央行與日本央行的資產負債規模亦不讓美聯儲專美，鬥得難分難解。

唯有中國人民銀行的資產負債表在２０１３－１４年達到接近６萬億美元水平後慢慢回落至

目前約５萬億水準（當中人民幣在２０１３年至今累計貶值亦可能導致其資產負債表以美元計算

下降的可能）。若匯價是貨幣供應與需求的均衡點，供應少的相對價值高（即升值）。從央行資

產負債表（貨幣供應）的角度來看人民幣中長線確實看好，除非其他主要央行短期內把其貨幣正

常化。但在新型冠狀病毒疫情仍反覆下，筆者覺得此可能性不大。

再補充一點，各央行採取零息策略，只有人民銀行相信過低息率將導致資金空轉（即只投放

金融資產如股票），並不會投入實體經濟，於經濟無益。這導致中國的利率已超越了其他主要經

濟體，例如十年期的國債在中國周二升穿３％，高於美國接近２﹒５％，實在十分吸引。再加上

中國內地經濟復甦穩步（可能是２０２０年主要國家中錄得正增長的唯一），經濟轉型的潛質（

貿易轉內需）等有利因素下，更加加強了筆者對人民幣後市的信心。

唯一的擔憂是市場對世界貨幣信心崩潰，因貨幣超發令通脹重來，令市場對貨幣信心盡失，

此時一眾避險資產將會受到追捧。因此，筆者建議以人民幣投資為主，配以黃金便攻守兼備，讀

者不妨研究一下。處暑過了，秋還遠嗎？這個秋天是否合意，還看１１月的美國大選！



＊本周策略＊



歐元：本周建議候低於１﹒１７００買入歐元兌美元，目標１﹒１９００，止蝕１﹒１５００。



離岸人民幣：本周建議候高於６﹒９４００沽出美元兌離岸人民幣，目標６﹒８６００，止蝕

７﹒００００。



黃金：本周建議候低於每盎司１８５０美元買入黃金，目標２０００，止蝕１７８０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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