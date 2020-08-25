《股壇解碼－戴名》標指遇強愈強；六福集團（０５９０）壓力沉重

《股壇解碼》上周標指率先創出歷史新高，納指和道指亦逼近歷史高位，年初對美股三大指

數在今年創新高的預測相信很快實現，如果特朗普要競選連任的話，有兩件事是少不了，一是強

勁的經濟復甦，二是疫情有新突破，看最近的數據已經不用懷疑經濟復甦的力度，剩下的關鍵點

就落在疫情上面，很久前特朗普曾經說過有證據顯示病毒源自中國，如果真的能在選前公開證據

的話，相信特朗普要連任是一點問題都沒有。上周四（２０日）班農涉及行騙和洗黑錢的指控，

表面上班農受查會直接令特朗普的選情受拖累，但市場反應並不負面，反而越升越有，不排除這

些對特朗普選情不利的黑材料在大選前會陸續有來，但市場是如何可以視若無睹，繼續押注在美

股才是值得關注的事。



＊劍拔弩張＊



台海局勢持續緊張，在美國決定加強對台售武後，中國分別在台灣的南面和北面進行軍事演

習，宣示主權意味十足，而蔡英文在八二三炮戰紀念活動中的強硬演說更加是一步不讓，台海局

勢千鈞一髮，相信中美雙方都不希望開第一槍，但蔡英文是否同樣想法就不得而知。楊潔篪和徐

薰在上周六（２２日）在釜山會面，表面是就中韓防疫合作，加強高層交流，朝鮮半島和國際局

勢等議題交換意見，但傳聞金正恩病危，中韓會面主要是為朝鮮半島局勢可能隨時出現突變做準

備，投資者宜密切留意事態發展。



＊風光不再＊



上周四（２０日）住房、城鄉建設部和人民銀行在北京召開重點房地產企業座談會，研究進

一步落實房地產長效機制的可能性和操作細節，草擬中的方案將重點放在房地產企業資金監測和

融資管理規則，部分房企債務融資將進一步受到影響，方案希望能規範房企能合理安排經營和融

資行為，從而增強自身抗風險能力，也有利於推動房地產行業長期穩健運行，預防房地產的金融

風險，保住房地產市場持續平穩健康發展，但當中定下市場化，規則化，透明化的融資規則三條

紅線；紅線１是剔除預收款後的資產負債率不能大於７０％；紅線２是淨負債率不能大於

１００％；紅線３是現金與短債的不能比小於１。監管機構再根據房企對這三道紅線的觸線情度

不同，將房企區分為「紅、橙、黃、綠」四檔，如果三道紅線全部命中，開發商的有息負債就不

能再增加；命中兩條，有息負債規模年增速不得超過５％；命中一條，增速不得超過１０％；一

條未中，不得超過１５％。從設置這三道紅線來推測監管部門已經高度關注房企的負債結構和償

債能力，更著重房企自身控制槓桿水平，如何保持充裕現金流來完全覆蓋短期有息債務。在新政

策底下，越進取的房企越容易出現資金問題，內房股短期內不宜憧憬。



＊橫行待變＊



近日恆指受制於阻力位２５２５０點，如果周初不能成功突破阻力位，上升動力將會被連續

多日的橫行走勢所消耗，加上外圍環境持續轉差，恆指勢將調頭向下尋底。恆指牛熊證倉位較上

周再稍為下降至５７：４３的比例，在基本面沒有明顯改變的情況下更要面對美國制裁加辣的不

確定因素，維持恆指支持位在２２０００點附近。



＊股票簡評＊



六福集團（００５９０）主要從事各類黃鉑金首飾、黃金飾品及珠寶首飾的採購、設計、批

發、商標授權和零售業務。集團始創於１９９１年，現為香港四大珠寶零售商之一，相比周生生

和周大福的高端定位，謝瑞麟的設計優先，六福集團一直走的都是比較親民的路線，但在社會運

動和疫情的打擊下，集團在上周發出盈警，預計４－６月份的營業收入和淨利將較去年（１９年

）同期分別大幅下降約６０％和８０％。本地經濟不振和缺乏自由行遊客直接導致珠寶行業的不

景氣，同時也反映了香港地區的零售業所面臨著的嚴峻挑戰。根據政府３月底發布的資料顯示，

２月份香港零售額同比下跌４４％，資料顯示自１９８１年有記錄以來單月的最大跌幅，而今年

５月份香港區的零售總額已是連續第１６個月下降，下降幅度更接近３３％，７月份六福集團在

內地所有店鋪包括自營店和品牌店的整體同店銷售逐步改善，對比今年（２０年）６月份的低雙

位數字跌幅有所收窄，而中國港澳市場於今年（２０年）７月份的同店銷售跌幅則受到疫情反覆

無常的影響而較今年（２０年）６月份的６０％跌幅略為擴闊。六福集團於今年（２０年）７月

至９月份期間整體收入和溢利的表現將視疫情的變化情況而定。在多種不確定因素影響下，預期

股價支持位在１２元附近。《資深市場人士 戴名》



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