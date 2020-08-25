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25/08/2020 12:09

【國安立法】首名涉嫌違反《港區國安法》被告向高院申請保釋被拒

　　《經濟通通訊社２５日專訊》首宗被控違反《港區國安法》案件的２３歲被告唐英傑，早前
向高院申請人身保護令失敗後，再提出保釋申請。高院原訟庭法官今日聽取其申請後，拒絕其擔
保申請，被告須繼續還押監房看管直至１０月６日案件再提堂。
　　唐英傑涉嫌在今年７月１日，駕駛插著寫有「光復香港　時代革命」標語旗幟的電單車，衝
向警方防線。他被控「煽動他人分裂國家罪」和「恐怖活動罪」兩項罪名。（ｃｌ）（ｚｚ）

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