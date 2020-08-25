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25/08/2020 12:32

【新冠肺炎】陳肇始下午一時半會見傳媒，料公布最新社交距離措施

　　《經濟通通訊社２５日專訊》政府公布，食物及衞生局局長陳肇始今日下午１時３０分會見
傳媒，屆時衞生署署長陳漢儀亦會出席。
　　特首林鄭月娥今早在行政會議開會前表示，今日稍後將公布最新社交距離措施，會留意確診
個案下降的趨勢是否可以持續，以及部分群組的檢測情況等。
　　此前有消息指，雖然飲食業界力爭恢復晚市堂食，但政府傾向兩人限聚令及晚市禁堂食等防
疫措施再延長７日。（ｃｌ）

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