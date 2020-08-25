【新冠肺炎】陳肇始下午一時半會見傳媒，料公布最新社交距離措施

《經濟通通訊社２５日專訊》政府公布，食物及衞生局局長陳肇始今日下午１時３０分會見

傳媒，屆時衞生署署長陳漢儀亦會出席。

特首林鄭月娥今早在行政會議開會前表示，今日稍後將公布最新社交距離措施，會留意確診

個案下降的趨勢是否可以持續，以及部分群組的檢測情況等。

此前有消息指，雖然飲食業界力爭恢復晚市堂食，但政府傾向兩人限聚令及晚市禁堂食等防

疫措施再延長７日。（ｃｌ）

