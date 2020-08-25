《經濟通通訊社２５日專訊》身兼沙田區議員的社民連副主席岑子杰，繼去年先後兩次遇襲
受傷後，今早位於瀝源邨的議員辦事處再收到疑似恐嚇包裹，內有沒有針的針筒、一塊刀片及紙
巾等，又有「小心，危」等字眼，已報警處理，有警員到場調查跟進。
從社民連提供的閉路電視片段截圖，看到一名戴黑色帽、穿深色背心和淺色波鞋的男子，在
凌晨約４時半，於辦事處門外放下紙盒；職員早上發現後報警處理。
岑子杰的議員辦事處在６月下旬，亦曾遭人在門上噴漆，並塗上粗口字句。（ｃｌ）
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25/08/2020 14:03
【香港政情】岑子杰議員辦事處收恐嚇包裹，內有針筒刀片
《經濟通通訊社２５日專訊》身兼沙田區議員的社民連副主席岑子杰，繼去年先後兩次遇襲
受傷後，今早位於瀝源邨的議員辦事處再收到疑似恐嚇包裹，內有沒有針的針筒、一塊刀片及紙
巾等，又有「小心，危」等字眼，已報警處理，有警員到場調查跟進。
從社民連提供的閉路電視片段截圖，看到一名戴黑色帽、穿深色背心和淺色波鞋的男子，在
凌晨約４時半，於辦事處門外放下紙盒；職員早上發現後報警處理。
岑子杰的議員辦事處在６月下旬，亦曾遭人在門上噴漆，並塗上粗口字句。（ｃｌ）
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