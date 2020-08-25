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25/08/2020 16:59

【新冠肺炎】歲半病童母子及九龍西聯網非緊急救護車助理初步確診

　　《經濟通通訊社２５日專訊》本港今日新增１９宗新冠肺炎確診個案，醫管局總行政經理（
病人安全及風險管理）何婉霞表示，一歲半男童入兒童醫院進行預約手術前驗出陽性，與母親同
被驗出抗體，估計母子倆早前曾感染並已康復，沒有傳染性。

＊瑪嘉烈急症室一名６０歲運作助理初步確診

　　另外，九西聯網有一名４６歲非緊急救護車女運作助理初步確診，她在８月２４日最後上班
，因不適往仁濟醫院求醫，昨晚初步確診。初步知悉所住屋邨有人確診。另有３名非緊急救護車
同事曾與她用餐，被列密切接觸者，會安排檢疫。
　　瑪嘉烈急症室一名６０歲運作助理初步確診，８月２２日最後上班，當日下班後不適去急症
室求醫，昨晚初步確診。另有兩名急症室同事曾一起用餐，故列密切接觸者，要安排隔離檢疫。

＊放寬防疫措施後，市民須繼續注意個人衞生＊

　　政府今日表示，除非出現突發性逆轉，周五（２８日）起擬放寬食肆堂食至晚上９時、重開
部分處所，包括戲院、美容院及較少身體接觸的互外運動場所。衞生署衞生防護中心傳染病處主
任張竹君表示，從公共衞生角度看，防疫措施愈緊愈好，但明白當局要考慮多項因素，包括市民
抗疫疲勞。她希望措施放寬後，市民仍然注意個人衞生，如繼續佩戴口罩和保持手部衞生，盡量
減少不必要的聚會。（ｃｌ）

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