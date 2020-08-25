【企業盈警】南方通信料中期經營盈轉蝕最多６００萬人幣

《經濟通通訊社２５日專訊》南方通信（０１６１７）公布，預期截至６月３０日止中期經

營虧損介乎約４００萬元（人民幣．下同）至６００萬元，去年同期經營溢利約５２００萬元。

該集團指，轉盈為虧主要因為新肺炎病毒影響，期內該集團及上下游產業鏈遭遇較長時間停

工，公司產能及訂單量均受到比較重大影響，而銷售相關固定成本及其他固定費用仍需正常支出

，導致公司業績下滑，而且期內光纜銷售單價比去年同期大幅下降，導致收入下滑。（ｗｈ）

